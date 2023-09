Climatizador de ar, ar-condicionado e outros dispositivos smart podem ajudar a combater o calor

A- A+

O verão ainda não chegou oficialmente, mas as altas temperaturas já estão despontando em várias partes do Brasil. Para aplacar a sensação térmica, ventiladores, climatizadores de ar e ar-condicionados se tornam verdadeiros aliados do frescor e nem sempre precisam ser inimigos da conta de energia. Muitos produtos possuem funções inteligentes, que podem proporcionar ainda mais praticidade na hora de se refrescar, permitindo programações de horário, análise de temperatura e até oferecer relatórios de consumo de energia para o consumidor.

Nas linhas a seguir, o blog de Tecnologia e Games mostra como as automações de uma smart home podem ser úteis na hora de se livrar ou ao menos aplacar a temporada de calor.

Sensor de temperatura

Com as temperaturas chegando a níveis recordes em diversas capitais do País, regular a temperatura da sua casa ou do seu local de trabalho pode ser uma grande adição para o seu conforto. Um sensor de temperatura smart pode se conectar a outros aparelhos, incluindo climatizadores e ar-condicionados, para manter a temperatura agradável sempre que o calor se mostrar mais presente do que o usuário gostaria, tudo controlado automaticamente ou via aplicativo. O custo do investimento no produto é, geralmente, inferior a R$ 100.

Ar condicionado smart

Ar-condicionados smart podem ser programados para refrescar o ambiente antes da chegada do morador. Foto: Daniel Valenti/Divulgação LG

Um dos principais produtos na hora de tentar diminuir a temperatura é o ar-condicionado. Alguns modelos mais recentes podem ser conectados à internet via wi-fi, facilitando, assim, a automação, controle de temperatura, mesmo que o consumidor não esteja com o controle remoto do aparelho. Atualmente, algumas marcas, como Samsung e LG, oferecem aparelhos de ar-condicionado equipados com sistemas de Inteligência Artificial, que ajudam a identificar a temperatura favorita do usuário e calibrá-la conforme o ambiente em que se encontram, além de se conectarem a assistentes virtuais em smartphones e outros dispositivos. O custo, em geral, é superior a R$ 2 mil.

Tomada inteligente

Produtos com recursos smart, como o ar condicionado com Inteligência Artificial, estão, na maioria das vezes, no catálogo premium das empresas. Isso significa que acabam não são acessíveis para todos. Uma solução para tornar os produtos mais funcionais é comprar tomadas inteligentes, também chamadas de smart plugs. O produto garante acesso remoto e funções de automação, mesmo em dispositivos que não sejam smart.

Quando conectadas a um ventilador, é possível ligar e desligar o aparelho e, em alguns casos, até regular a velocidade, tudo isso via aplicativo. No caso do ar-condicionado, só é possível ligar ou desligar o aparelho, mas o plug permite monitorar o consumo de energia elétrica e disponibilizar essas informações em tempo real pelo app. Custa até R$ 100.

Controle universal

O controle universal é um dispositivo que controla qualquer dispositivo com infravermelho dentro de casa, permitindo, assim, que o consumidor consiga ligar tudo usando um único aparelho. Graças a um aplicativo, ele também permite ao usuário controlar os dispositivos via smartphone, além de programar rotinas para ligar ou desligar aparelhos compatíveis. Custa até R$ 100.

Assistentes virtuais

Se a casa já possui dispositivos smart, nada melhor do que inseri-los em uma rotina. Além dos aplicativos que, geralmente, acompanham esses dispositivos, conectá-los a assistentes como Alexa ou Google Assistente, em dispositivos como Echo Dot, Google Nest, entre outros, pode facilitar ainda mais as escapadas do calor. O usuário pode adicionar os dispositivos cadastrados em suas respectivas assistentes a rotinas, programando horários para ligar ou desligar os aparelhos, independente de o usuário estar ou não em casa. Seja via comando de voz ou pelo app, a pessoa poderá chegar em casa com a temperatura desejada, na temperatura que preferir.

Climatizador smart

Assim como os ar-condicionados, o climatizador smart é ideal para refrescar um cômodo. Funciona como um ventilador que utiliza água gelada ou gelo para diminuir a temperatura do ambiente, sem deixá-lo muito frio. São ideais para locais pequenos e podem ser automatizados - inseridos em rotinas de assistentes virtuais - ou controlados remotamente via controle universal ou aplicativo. Em temporadas mais secas, ele também ajuda a manter a umidade do espaço, já que funciona à base de água. O investimento no produto varia de R$ 500 até R$ 1 mil.

Ventilador de pescoço

CIVPOWER é um ventilador portátil de pescoço, ideal para refrescar a nuca em dias de calor. Foto: Amazon/Divulgação

Esse item pode não ser tão tecnológico quanto os outros, mas, com certeza, pode ajudar a refrescar. Com um design muito similar a um fone de ouvido, o ventilador de pescoço pode ser encontrado em versões sem hélice, carregados via USB, além de possuírem regulagem da velocidade, deixando o pescoço livre de do suor. A bateria desses dispositivos costuma durar de 3 a 16 horas, dependendo do modelo escolhido. Custo do investimento: até R$ 210.

Wi-Fi Mesh

Por fim, para todos os dispositivos smart funcionarem corretamente, é preciso haver uma boa conexão com a internet. Um dispositivo indicado para aumentar a capacidade do sinal de rede chegar forte aos aparelhos é o roteador Wi-Fi Mesh. Diferente de um roteador comum ou de um repetidor de sinal, o Wi-Fi Mesh funciona em combo de dois ou três dispositivos. Os aparelhos devem ser espalhados pela casa e a primeira unidade recebe o sinal da internet e distribui a rede para as outras.

Porém, ao invés de criar uma nova rede, como é feito com os repetidores de sinal, ele utiliza a mesma, fazendo com que não haja perda de qualidade do sinal ou da velocidade. Sua utilização é simples, uma vez que não é preciso configurar todos os pontos, apenas o primeiro, enquanto os outros necessitam estar apenas ao alcance do aparelho principal. O custo para ter um produto como esse varia entre cerca de R$ 400 e R$ 1 mil.

