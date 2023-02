Co-fundadores do Instagram anunciam nova rede social para compartilhar notícias

A- A+

Os co-fundadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, anunciaram que estão trabalhando em uma nova rede social, chamada de Artifact. Esse é o primeiro produto do gênero que eles desenvolvem juntos, desde que deixaram o Facebook, em 2018. A novidade vai funcionar como um feed de notícias personalizado, focada apenas em apresentar matérias e reportagens publicadas tanto por grandes conglomerados midiáticos, até artigos de blogs menores.

O aplicativo lembra uma banquinha de jornal, reunindo artigos e usando o algoritmo para indicar quais assuntos são mais interessantes para seus usuários. Ele também contará com função de rede social ou fórum, permitindo que seus usuários debatam os textos publicados. Durante o anúncio, os executivos também ressaltaram que o Artifact virá com um código de programação que excluirá automaticamente conteúdos falsos.

Segundo o site The Verge, o aplicativo mostrará um feed com os artigos postados por perfis que o usuário escolheu seguir, assim como os comentários sobre essas postagens. Ainda não é permitido postar textos originais, sem um link que valide a informação. Também há espécie de caixa de entrada para mensagem visando discutir as postagens em particular.

Apesar de anunciada, a novidade ainda não foi lançada oficialmente e, por enquanto, é possível apenas entrar na lista de espera pública, aberta na última terça-feira (31). Um contato via telefone será feito quando o usuário puder acessar a versão beta.

Para conferir seu funcionamento, basta fazer inscrição no site oficial do aplicativo com o seu número de telefone, e aguardar a liberação na fase de testes. O aplicativo estará disponível para Android e iPhone (iOS).

