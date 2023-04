A- A+

Coachella retorna ao Fortnite com Ilha e skins novas Saiba como ter acesso aos novos itens que vêm exclusivamente com a nova Ilha

Leia Também

• Metaverso: Samsung Inaugura Ilha dentro do Fortnite para promover recursos dos novos dobráveis

• O Boticário lança dois mapas inéditos em Fortnite para marcar lançamento de fragrâncias

• The Witcher e Fortnite: Geralt chega ao jogo da Epic Games em nova Unreal Engine 5

Nesta quinta-feira (13) a Epic Games revelou que o Coachella, festival anual de música e arte, voltará para o seu Battle Royale, Fortnite, como uma ilha exclusiva (e disponível para os jogadores visitarem por tempo limitado), além de novos cosméticos para os players.

Prevista para durar duas semanas no modo "Descobrir" do jogo - começando nesta sexta-feira (14), a partir das 16h, indo até às 13h do dia 28 de abril -, a parceria com o evento de música não fica só na Ilha, também se expande para os novos cosméticos.

r/FortNiteBR) serão escolhidas a dedo pela equipe da Epic Games e destacadas na Ilha para todos os outros players verem. Fazendo referência ao lado "artes" do Coachella, a Ilha conta com o "Parque Artístico de Fortografia", em que as fotos tiradas pelos jogadores e postadas nas redes sociais com a hashtag #Fortography (ou no caso do Reddit, com o flair de publicação "Fortografia" emserão escolhidas a dedo pela equipe da Epic Games e destacadas na Ilha para todos os outros players verem.

Itens novos inspirados no festival

Apesar de começar nesta sexta (14), os itens "Chavoso Crepuscular" e "Estileira do Deserto" já estarão disponíveis na loja de itens a partir das 21h (BRT) desta quinta (13).

Coachella e Fortnite, skin nova "Chavoso Crepuscular" - Divulgação / Epic Games

Já os itens novos, como novas temáticas para as armas e novos sprays, virão em conjunto com a ilha, adquiridos através dos "Desafios Coachella".

Spray Dj Cacto (disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas)

(disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas) Música do Lobby Olhe Para o Céu (disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas)

(disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas) Emoticon Espinholho (disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas)

(disponível nos primeiro e segundo conjuntos de Tarefas) Spray Pôr do Sol no Coachella (disponível apenas no segundo conjunto de Tarefas)

Divulgação / Epic Games

Epic Games inclusive disponibilizou uma página voltada para o evento, que pode ser conferida no site oficial do game. inclusive disponibilizou uma página voltada para o evento, que pode ser conferida no

Veja também

Tecnologia e Games Coachella retorna ao Fortnite com Ilha e skins novas