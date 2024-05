A- A+

Com bluetooth e 4G, Nokia ''Tijolão'' é relançado; confira os detalhes do modelo Modelo volta ao mercado com uma proposta de estimular conversas e contatos diretos

Repaginado e capaz de acessar algumas redes sociais, o famoso Nokia ''Tijolão'' (ou Nokia 3210) ganhou uma nova versão depois de 25 anos do lançamento original.

O aparelho que inspirou músicas e foi extremamente popular no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 volta ao mercado em uma versão mais moderna, mas que mantém a tradição.

Equipado com o clássico jogo da cobrinha, a nova versão foi atualizada para suportar a rede 4G e conexão Bluetooth. Além disso, o Nokia teve a bateria reformulada para permitir o uso do aparelho por mais tempo.

De acordo com a HMD, empresa responsável pela produção, o celular aguenta quase 10 horas de conversação.

''Jogo da cobrinha'' também está presente na nova versão | Foto: HDM Global/Divulgação

Apesar da repaginada e do aumento das possibilidades de conexão, a nova versão volta ao mercado com uma proposta de estimular conversas e contatos diretos, sem redes sociais. Permitindo apenas o acesso ao TikTok e ao Shorts do YouTube, o aparelho não conta com notificações de curtidas, compartilhamentos ou comentários.

Assim, de acordo com a HMD, “o que resta são conversas com as pessoas de quem você mais gosta”. Para reforçar a ideia de desconexão, a empresa avalia que “se for importante, eles ligarão ou enviarão mensagens de texto”.

A nova versão do Nokia 3210 está disponível nas cores azul, amarelo e preto. Por enquanto, o produto está sendo vendido apenas na Europa por 79 euros, preço que equivale a cerca de R$ 485.

Ainda não existe confirmação se o aparelho também será comercializado no Brasil.

Confira a ficha técnica da nova versão do Nokia 3210:

Display: 2,4 pol.

Resolução: QVGA

Câmera traseira: 2 MP com LED de flash traseiro

Bluetooth: 5,0

Conexão USB Tipo C™

Bateria:1450mAh

Armazenamento interno: 128MB

Suporte para cartão MicroSD até: 32GB

RAM: 64MB

Sistema operacional: S30+

Receptor de rádio FM com ou sem fio

Microfones: 1

Caixas de som: 1

Velocidade máxima da rede: 4G

Veja os detalhes do modelo repaginado:

