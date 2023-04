Com Gaules e Ubisoft confirmados, BIG Festival inicia venda de primeiro lote

A- A+

O BIG Festival, um dos grandes eventos de games da América Latina, está em seu primeiro lote de ingressos para a exposição presencial em São Paulo. Com meia entrada garantida para estudantes idosos, PCD, jovens de baixa renda, entradas do primeiro lote podem ser adquiridas a partir de R$ 20.

O evento está programado para acontecer entre os dias 28 de junho e 2 de julho, no São Paulo Expo.

O que é o BIG Festival?

Visitantes no BIG Festival 2022 - Divulgação / BIG Festival

Realizado desde 2012, o festival reúne não só as principais personalidades do mundo dos games, como é o caso do streamer Gaules na edição deste ano, como workshops sobre tudo do mercado dos jogos eletrônicos.

Neste ano, apoiado pelo Ministério da Cultura, Abragames e ApexBrasil, o festival é uma realização do Omelete com os governos de São Paulo e o Federal.



A feira ainda vai divulgar suas principais atrações, mas já informa que a Ubisoft, o streamer Gaules e a desenvolvedora Wargaming, marcarão presença para os mais de 50 mil visitantes esperados pelo evento, no São Paulo Expo, em Vila Água Funda,.

Um exemplo de atração que aconteceu no BIG Festival 2022 foi a presença dos estandes e exposições de jogos inéditos na época, prontos para teste dos visitantes da feira. Marcaram presença na edição empresas como a Sony, Xbox, Google e Tencent.

O B2B, a parte "business" do festival, também foi um ponto forte da exposição, com palestras e workshops com representantes de desenvolvedoras e de muitos outros especialistas do mercado.

Como adquirir os ingressos?

Ainda no primeiro lote, as entradas podem ser adquiridas no site oficial do evento, quer seja para apenas um dia ou fechar em um pacote para os quatro dias de festival.

O primeiro lote conta com ingresso para dia único sendo R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. Já o combo com quatro ingressos está com o preço promocional de R$ 120 na entrada inteira (R$ 30 por dia) ou R$ 60 na meia-entrada (R$ 15 por dia).

Vale ressaltar que as novidades podem ser acompanhadas também nas redes sociais do evento, como Instagram.

