Como fazer imagem no estilo Disney Pixar? Aprenda a criar personagem com IA

Reparou que a nova modinha das redes sociais é transformar as pessoas em personagens da Disney Pixar? Já teve político, atleta, artista famoso e também gente anônima entrando nessa onda de ganhar versões no estilo das animações dos estúdios.

Messi foi um dos famosos "transformados" em persoanagem desenho animado (Imagem: Reprodução/Twitter)

Participar da brincadeira não é uma tarefa difícil, já que as imagens são produzidas por meio de Inteligência Artificial (IA). Com a ajuda da plataforma Bing Image Creator, da Microsoft, é possível criar o seu desenho de forma gratuita. O programa utiliza o gerador de imagens DALL-E, criado pela OpenAI.

Confira o passo a passo:

- Primeiro, entre no site do Bing Image Creator e clique no botão "Ingressar e Criar";

- Após fazer o seu login, escreva "Crie um personagem no estilo Pixar" e, ao lado, dê mais detalhes sobre a pessoa que a IA deve gerar;



- Clique no botão “Criar” e o programa vai te apresentar quatro opções de imagens. Agora, é só escolher as que você mais gostou e baixar.

