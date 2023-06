A- A+

Como se proteger do “Golpe da Shein”; criminosos compram anúncios no Google para enganar vítimas Consumidores são estimulados a avaliar roupas na Shein com falsa promessa de pagamento

Brasileiros estão sendo enganados por falsas promessas de remuneração envolvendo a avaliação de produtos da Shein. O golpe vem sendo feito por cibercriminosos por trás de aplicativos disponíveis na Play Store - loja de aplicativos do Google - e sites como “Money Looks”. Os consumidores são estimulados a avaliar roupas na Shein, com a possibilidade de pagar até R$ 300 para as notas dadas no site.

No entanto, o esquema exige que a pessoa compre o acesso para usufruir das recompensas e é aí que mora o perigo. O “Golpe da Shein” faz vítimas com a premissa de a pessoa pagar um valor para acessar o aplicativo de avaliação de looks e, com isso, receber essa “caução” de volta quando já estiver trabalhando no sistema, porém, o dinheiro gasto na compra do suposto app não retorna para o usuário.

Aplicativo promete dar dinheiro para quem fizer avaliações na Shein. Foto: Kaspersky

O golpe ainda promete uma forma de conseguir roupas grátis na Shein e até um suporte no WhatsApp para tirar dúvidas, táticas que visam a incentivar e tranquilizar a pessoa interessada para não desconfiar da fraude. A desejada renda extra e liberdade financeira são destacadas no site para reforçar a necessidade e a facilidade de a vítima entrar no esquema e conseguir o dinheiro.

Segundo a empresa, o golpe é foi criado pelos mesmos criminosos do InstaMoney e revelou que os cibercriminosos chegaram a comprar anúncios no Google e até fizeram parceria com influenciadores para atrair possíveis vítimas. De acordo com o diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, Fabio Assolini, o aplicativo já foi tirado das lojas virtuais algumas vezes, especialmente por denúncias da imprensa, mas atualmente segue disponível.

“Para se proteger desse tipo de golpe, é necessário apenas ter a informação. As pessoas precisam saber que o golpe é disseminado por muitas contas na internet, mas que os ganhos não existem. Se uma conta reporta ter ganhado algo, tenha em mente que são bots, contas invadidas ou pessoas patrocinadas que visam credibilizar o golpe”, explica.

Segundo relatos dos que caíram no golpe, com o pagamento realizado para trabalhar nas avaliações, a vítima não recebe qualquer link ou consegue acessar uma plataforma, comprovando mais uma vez a fraude.

Para evitar mais vítimas desse golpe, o especialista recomenda:Preste atenção no site antes de colocar qualquer dado ou fazer algum pagamento

Veja a URL e como é a estrutura desse site, se ele possui erros ortográficos ou página única, sem outras seções;

Pesquise antes de fornecer alguma informação sua, busque pelo site no Google, no ReclameAqui ou, no caso de apps, na área de comentários antes de fazer o download

Use uma boa solução de segurança.

Caí no golpe! E agora?

Caso o pagamento tenha sido feito usando cartão de crédito, comunique-se com seu banco e solicite o cancelamento do pagamento;

Caso tenha feito via PIX, comunique-se com seu banco o mais rápido possível solicitando o MED (mecanismo especial de devolução);

Caso o pagamento tenha sido feita via boleto, não há muito o que fazer. Abrir um boletim de ocorrência também é recomendável para registrar a fraude.

Veja também

PERNAMBUCO Chuvas continuam, e Apac emite alerta para RMR e Zona da Mata; saiba onde mais choveu