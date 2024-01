Consumer Electronics Show: Acer apresenta Nitro 17; confira mais detalhes do notebook gamer

A- A+

Desenvolvido especificamente para o público gamer, o novo notebook Acer Nitro 17 foi apresentado pela Acer durante a Consumer Electronics Show, evento de tecnologia que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, até esta sexta-feira (12).

Com um processador de 14ª geração da Intel, o equipamento traz importantes atualizações com relação ao uso de inteligência artificial e processamento gráfico. As novidades prometem garantir uma melhor experiência para os jogadores durante o uso do notebook.

Processador gráfico promete gerar imagens mais nítidas | Foto: Acer/Divulgação

Equipado com uma tela de 17 polegadas e taxa de atualização de 165 Hz, o Acer Nitro 17 também conta com o processamento gráfico das GPUs GeForce RTX™ Série 40. O equipamento utiliza inteligência artificial para melhorar a qualidade das imagens.

De acordo com a Acer, o notebook também teve o chassi recém-modelado para permitir um resfriamento mais eficiente. Com coolers duplos e quatro entradas de ar quádrupla, o Nitro 17 conta também com quatro portas de exaustão.

Sistema de resfriamento foi melhorado | Foto: Acer/Divulgação

No teclado, o notebook disponibiliza quatro diferentes modos de jogo que poderão ser personalizados de acordo com a preferência do jogador. Além disso, ele contará, ainda, com três microfones capazes de filtrar o ruído do ambiente, processo que também é realizado por meio de inteligência artificial.

Com relação à memória, o Nitro 17 possui uma RAM de até 32GB e armazenamento interno em SSD com até 2TB de capacidade.

O preço do notebook ainda não foi informado. No entanto, com base nos modelos anteriores lançados pela empresa, a expectativa é que ele tenha um custo superior a R$ 10 mil.

