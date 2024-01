A- A+

Consumer Electronics Show: LG apresenta monitor gamer 4K OLED com recurso Dual-HZ Produto foi lançado durante o evento de tecnologia que acontece em Las Vegas, até esta sexta (12)

Presente na Consumer Electronics Show, evento de tecnologia que acontece até esta sexta-feira (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a LG Electronics apresentou uma nova linha de monitores gamers ao público.

Projetados para proporcionar melhores experiências visuais aos jogadores, os novos equipamentos estão disponíveis em versões de 32, 34 e 39 polegadas.

“A nova linha de monitores para jogos UltraGear OLED da LG aperfeiçoa a experiência de jogo com tecnologias inovadoras e uma variedade de tamanhos e formatos”, afirmou o vice-presidente e chefe da unidade de negócios de IT da LG Electronics Business Solutions Company, Lee Yoon-suk.

Entre os lançamentos, o destaque é o modelo UltraGear 4K OLED equipado com o recurso Dual-Hz, que possibilita que o jogador altere a resolução e a taxa de atualização da tela.

A configuração pode ser modificada de 4K, com taxa de 240 Hz, para FHD e taxa de 480 Hz. A mudança pode ser feita pelo jogador com apenas um clique por meio de uma tecla de atalho ou no joystick.

Além da alta definição, o novo UltraGear OLED tem um tempo de resposta de apenas 0,03 ms. Para garantir um maior aproveitamento da tela, o monitor tem uma moldura com tela mínima.

A linha de lançamentos da LG ainda tem modelos com tela curva de 34 e 39 polegadas. Os modelos panorâmicos mantêm o baixo tempo de resposta, mas estão disponíveis apenas com a taxa de atualização de 240 Hz. A data de chegada dos produtos ao mercado brasileiro e o preço ainda não foram revelados.

Atualmente, a LG já disponibiliza outros dois monitores voltados para os jogadores no País. Os modelos, que também são OLED, estão disponíveis nas versões de 45 polegadas e 27 polegadas, que custam R$ 16.499 e R$ 9.499, respectivamente.



