A- A+

Conta do Threads não pode ser excluída sem apagar também a do Instagram; entenda e saiba como desativar Aplicativo oferece apenas a opção de desativar o perfil

Leia Também

• Meta, dona do Facebook, vai lançar app para competir com o Twitter

• O Twitter irá limitar o aplicativo TweetDeck a contas verificadas

• Threads: aplicativo da Meta para rivalizar com Twitter é liberado; saiba como é o app

A Meta lançou o Threads, um aplicativo no formato microblog, que vem sendo considerado a resposta da empresa às decisões nada populares de Elon Musk no Twitter. Em menos de 24 horas após seu lançamento, a ferramenta bateu a marca de 30 milhões de usuários. Porém, após algumas horas de uso, algumas pessoas perceberam que, ao criarem a conta no novo aplicativo, não conseguiriam excluí-la sem encerrar também o perfil de usuário no Instagram.

Isso acontece porque o Threads usa o mesmo sistema de contas do Instagram. A vantagem dessa integração é permitir que as pessoas consigam manter o mesmo nome de usuário do Instagram ao entrar no aplicativo, assim como importar suas informações para a nova rede social. A desvantagem é que, por conta dessa ligação quase simbiótica, não seria possível excluir uma conta sem encerrar também a outra.

A Folha de Pernambuco já está no aplicativo. Foto: Folha de Pernambuco

Segundo Adam Mosseri, chefe da plataforma, os engenheiros da Meta estão procurando uma maneira de excluir a conta do Threads separadamente, após diversas reclamações dos usuários. O que pode ser feito, caso você não queira mais utilizar a rede social, é desativá-la. Dessa forma, apenas o dono da conta terá acesso e poderá, até mesmo, excluir publicações sem que ninguém perceba.

"Tenho recebido algumas perguntas sobre como excluir sua conta. Para esclarecer, você pode desativar sua conta do Threads, que oculta seu perfil e conteúdo do Threads, definir seu perfil como privado e excluir postagens de tópicos individuais - tudo sem excluir sua conta do Instagram. O Threads é alimentado pelo Instagram, então agora é apenas uma conta, mas estamos procurando uma maneira de excluir sua conta do Threads separadamente", publicou Mosseri no Threads.

Como desativar o Threads

Para desativar a conta, é bem simples. Abra o aplicativo e vá para a página inicial do seu perfil. Toque nos dois traços que ficam no canto superior direito da tela (ao lado do ícone que leva ao Instagram) e, em seguida, toque em Conta > Desativar Perfil > Desativar perfil do Threads.

A própria plataforma sinaliza que, ao fazer isso, a conta do Instagram não será afetada. Também é possível apenas fazer uma pausa de até 30 minutos, bloqueando assim o acesso ao app durante esse período.

Veja também

Chile América Latina terá que investir para manter participação no mercado global de lítio (Cepal)