Criado por doutoranda da UFPE, jogo digital ajuda na identificação de fake news; saiba como testar Game pode ser testado por brasileiros de todas as idades, com preferência para aqueles que têm entre 18 a 24 anos

Criar ‘’anticorpos psicológicos’’ para ajudar na identificação de notícias falsas. Foi com esse objetivo que uma doutoranda da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apostou em um jogo digital como estratégia de comunicação com o público.

Com um trabalho iniciado no ano de 2020, a pesquisadora Karoline Fernandes desenvolveu o Meias #Verdades. Em fase de testes, o game traz uma proposta inusitada para o jogador: ajudar a espalhar fake news para ganhar seguidores nas redes sociais.

Game reúne elementos lúdicos para os jogadores | Foto: Reprodução

Trazendo uma pegada socioeducativa, ele auxilia o jogador a identificar as notícias falsas e as estratégias utilizadas para promovê-las digitalmente. Segundo Karoline, a intenção é educar a população nesse reconhecimento durante um processo lúdico e divertido.

O conceito aplicado é o da Teoria da Inoculação Psicológica, desenvolvida nos anos 1960.

“Ela se baseia na metáfora da vacina biológica, quando recebemos pequenas doses enfraquecidas de um vírus para estimular no nosso organismo a produção de anticorpos”, explicou Karoline.

Para estimular o pensamento e a reflexão dos jogadores, o Meias#Verdades também libera um conteúdo específico para ser usado como uma contra argumentação.

O processo busca garantir com que o jogador tenha sua autonomia estimulada e passe a questionar as informações que recebe.

“Na prática nós estamos fornecendo uma base explicativa para que, da próxima vez, que o usuário se deparar com aquela estrutura com aquele conteúdo, ele possa entender porque ele pode ser falso”, afirmou a pesquisadora.

Karoline busca voluntários para testar o game | Foto: Reprodução

Atualmente, o jogo está em testes. Durante essa etapa, a doutoranda busca voluntários para participar do processo. O teste está liberado para todas as idades, com preferência por voluntários que tenham entre 18 a 24 anos de idade.

Para participar da pesquisa, é preciso enviar uma solicitação para o seguinte e-mail: [email protected].

A previsão é de que o jogo esteja disponível para toda a população no mês de agosto.

Equipe responsável pelo desenvolvimento é composta por diversos profissionais | Foto: Reprodução

Durante o desenvolvimento do projeto, Karoline Fernandes obteve a orientação das professoras Nadi Helena Presser (PPGCI-UFPE) e Luciana Monteiro-Krebs, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A equipe desenvolvedora do jogo Meias #Verdades conta ainda com as participações de Cecília Ceci (nas ilustrações e direção criativa), Gabriel Candido (na programação) e Thamyres Oliveira (na consultoria em produção cultural).

