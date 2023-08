A- A+

CriptoFrevo: evento que mistura festa, palestras e debates sobre tecnologia acontece neste sábado Evento gratuito acontecerá no Paço do Frevo e trará palestras sobre privacidade, IA e mais

Neste sábado (2), o Paço do Frevo será palco da primeira CriptoFesta da capital pernambucana. O evento, chamado de CripoFrevo, é gratuito e trará palestras sobre privacidade, Inteligência Artificial (IA) e expressões culturais, além de contar com transmissão cultural e gamificação, orquestra, oficinas, sessão audiovisual e apresentações artísticas.



A festa é promovida pelo Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec) em parceria com o Paço do Frevo e a Internet Society Brasil (ISOC Brasil), além de outras parcerias - incluindo a Universidade Federal de Pernambuco. A programação será das 9h às 20h30, no Bairro do Recife.

Segundo a organização, as atividades são organizadas em duas trilhas temáticas: “Baile das Máscaras”, sobre Criptografia, Privacidade e Segurança, para discutir as conexões entre o direito à privacidade e cultura; e “Somos Madeira de Lei”, trilha focada nas Expressões Populares, Direitos Culturais e Tecnologias Emergentes. O terceiro andar do Paço do Frevo será reservado para sessões com foco em cultura popular e tecnologia.

“Inspirado na história de perseguição e vigilância que sofria o frevo, a CriptoFrevo visa trazer o debate da privacidade e tecnologia para o campo dos direitos culturais. O evento busca dialogar com diversos setores, sobretudo, em virtude de um período de coleta massiva de dados, inteligência artificial, direitos autorais e corrosão de privacidade digital”, destacou em nota, Marcos César Pereira, pesquisador do IP.rec e um dos organizadores da CriptoFrevo.

Sobre a CripoFrevo

Para quem não conhece o conceito, as CriptoFestas (ou CryptoParties) são eventos que acontecem mundialmente e fazem parte da agenda de direitos digitais no Brasil, como a CryptoRave, em São Paulo, e a CriptoFunk, no Rio de Janeiro. Em 2018, Recife recebeu a primeira edição de uma CriptoFesta em Pernambuco, mas sem a adesão do Frevo. Este ano será a primeira vez que o encontro destaca particularidades culturais próprias da identidade pernambucana.

A programação da CriptoFrevo é aberta para todos os públicos, por isso, o evento conta com apoio coletivo para manter a participação acessível e plural no espaço e nas atividades. Quem fizer uma doação ao evento poderá garantir itens exclusivos da festa como ecobag, camisa, bottom, copo e adesivos.

As doações podem ser feitas de qualquer valor e toda captação será convertida na produção da CriptoFrevo, sem fins lucrativos. Os itens vão ser entregues presencialmente durante o evento no Paço do Frevo. Tanto as doações quanto as inscrições para o evento podem ser feitas no site da CriptoFrevo. Para doar basta preencher um formulário do Google e realizar o pagamento via PIX.

