Custando R$ 299, Super Mario RPG já está disponível para Nintendo Switch; assista ao trailer do jogo Remake é compatível com o modo TV, semiportátil, portátil e está disponível em nove idiomas

Lançado como um remake do Legend of the Seven Stars, a nova versão do Super Mario RPG foi disponibilizada, nesta sexta-feira (17), para download no Nintendo Switch. Com um visual atualizado e novo nível de dificuldade, o game pode ser adquirido por R$ 299 nas lojas oficiais da Nintendo.

Assim como na versão anterior, o remake é focado em uma missão para salvar a Star Road, que deverá ser executada por Mario em conjunto com Bowser, Peach, Mallow e Geno. Para alcançar o objetivo, o grupo precisa encontrar as sete ‘’star pieces’’ e impedir a atuação da Smithy Gang.

Entre as novidades anunciadas pela Nintendo, um dos destaques está no refinamento da jogabilidade e uma nova trilha sonora para o jogo. No entanto, o jogador também conta com a possibilidade de retornar para a trilha original do game lançado em 1996.

Triple Movie é uma das novidades da versão RPG lançada neste ano | Foto: Reprodução/Nintendo

Além disso, um novo movimento também foi desbloqueado. Chamado de Triple Move, ele possibilita que todos os personagens da equipe trabalhem de forma integrada para causar maiores danos aos oponentes. Para quem gosta de maiores desafios, o Super Mario RPG possibilita que o jogador enfrente versões mais avançadas dos chefões após terminar o jogo.

Já para quem prefere desafios mais fáceis, o novo modo breezy de dificuldade está disponível. Nele, as batalhas são mais fáceis e o jogador consegue subir de nível mais rapidamente. Caso mude de ideia, é possível alterar a dificuldade em qualquer momento.

O Super Mario RPG é compatível com o modo TV, semiportátil, portátil e está disponível em alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano e japonês.



Confira o trailer oficial do jogo:

