A- A+

De editor de fotos "mágico" a ajuda a programadores: confira sete novidades apresentadas no Google I/O Empresa abusou de soluções envolvendo Inteligência Artificial em ferramentas proprietárias

O Google anunciou uma série de novidades durante a sua conferência de desenvolvedores, Google I/O - que aconteceu nessa quarta-feira (10), nos Estados Unidos. Entre os destaques, está a presença de soluções envolvendo Inteligência Artificial (IA) em quase todas as aplicações, desde a Pesquisa até recursos para o Android 14.

Além disso, também teve o lançamento do primeiro Pixel Fold, celular dobrável do Google, apresentado com o novo Pixel 7 - ambos elevando a trajetória da empresa na telefonia, mas sem esperanças de chegar ao mercado brasileiro.

As adições de IA nos produtos do Google foram tantas que geraram até mesmo memes na internet sobre o excesso da tecnologia nos anúncios preparados pela empresa. Confira os principais anúncios:

Duet AI: uma novidade para o Gmail e ferramentas do Workspace

Escreva a legenda aqui

A primeira novidade apresentada durante a conferência foi a possibilidade do Gmail oferecer sugestões aos usuários sobre o que enviar nas mensagens. Essa funcionalidade faz parte do conjunto de ações possíveis com o Duet AI.

Entre as novidades possíveis com IA generativa, estão a assistência de redação em Documentos e no Gmail com o “Ajude-me a escrever” (apenas para celular), geração de imagens para Apresentações, classificação inteligente de planilhas, resumos automáticos de reuniões para o Meet e muito mais.

Um dos recursos que mais chama atenção é o Sidekick. Uma barra lateral que o Google promete fazer para responder perguntas sobre conteúdo e também sugerir os próximos passos do texto, como um co-escritor para quando o usuário estiver sem ideias.

Google Maps com IA

No ano passado, o Google apresentou dois recursos para o Maps: Visualização dinâmica e Visualização imersiva. Este ano, a gigante apostou na Visualização imersiva para rotas, ou seja, será possível visualizar cada segmento de uma rota antes de partir — seja dirigindo, caminhando ou pedalando - tudo isso com a reprodução do caminho de forma realista.

Com esta tecnologia, o Google afirma que o usuário poderá ver todas as informações necessárias sobre sua rota de uma só vez, desde qualidade do ar e como fica a rota à medida que o clima muda ao longo do dia, quantos carros podem estar na estrada, entre outras coisas.

O recurso estará disponível primeiro em Amsterdã, Berlim, Dublin, Florença, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Nova York, Miami, Paris, Seattle, San Francisco, San Jose, Tóquio e Veneza

Magic Editor

Um dos usos mais divertidos para IA, com certeza, ficou com o editor de fotos. Batizado de Magic Editor, a ferramenta, nativa do Google Fotos, permitirá que a inteligência artificial complete fotos que foram tiradas pela metade, como um balão cortado, ou uma imagem descentralizada.

Ele ainda pode melhorar o céu, mover uma pessoa ou objeto e apagar penetras do fundo de uma foto. Por enquanto, o recurso chegará em acesso antecipado apenas para usuários selecionados do Pixel e não há previsão de quando poderá ser acessado pelo público geral.

Pesquisa com IA

Nova Pesquisa do Google vai usar IA generativa. Foto: Google/Divulgação

O buscador do Google é o que sofrerá a maior mudança com a integração do Bard na barra de pesquisa. Primeiro, pela adição de um recurso chamado Search Generative Experience (SGE), ou, Experiência Generativa de Busca, em tradução livre.

Ela funciona dando respostas ao usuário como se estivesse conversando com ele, da mesma forma que o ChatGPT faz, mas usando resultados de busca oferecidos pelo Google. Essas respostas vão aparecer no topo dos resultados de pesquisa para algumas consultas, o que pode fornecer mais contexto sobre o que está sendo procurado.

A ferramenta também irá oferecer por resultados instantâneos, como links diretos e até perguntas sugeridas para afunilar as respostas. Esses resultados de IA são alimentados pela versão atualizada do Large Language Model (LLM) do Google chamado PaLM 2, também anunciado durante o I/O.

Outro ponto da pesquisa são os resultados para produtos em que o usuário não apenas encontrará sugestões do que procura comprar, mas obterá descrições de produtos que incluem avaliações, preços e imagens de produtos relevantes e um resumo de informações sobre ele.

Bard quer ajudar programadores a programar

Por ser um evento voltado para programadores, claramente a categoria não poderia ficar de fora das novidades apresentadas pelo Google. Durante o evento, a Big Tech falou sobre a inserção de três novos modelos para a Vertex AI, divisão do Google Cloud para implementação de aprendizado de máquina por desenvolvedores.

O Imagen, modelo de conversão de texto em imagem; O Codey permitirá que os usuários criem aplicativos mais rapidamente, pois criará códigos de acordo com os pedidos; e Chirp, um modelo de fala universal que promete trazer precisão de fala para texto em mais de 100 idiomas. Ainda pela Vertex AI, será possível fazer o debug, ou seja, corrigir problemas em códigos, inclusive, feitos por outras pessoas.

Novidades para relógios inteligentes com Wear OS

Quem tem um smartwatch com o sistema operacional do Google Wear OS vai gostar de saber que a empresa anunciou uma série de novas funcionalidades que devem chegar até os dispositivos.

Para a versão Wear OS 3, o primeiro aplicativo de smartwatch do WhatsApp deverá chegar ainda este ano. O próprio Mark Zuckerberg revelou que será possível iniciar novas conversas, responder a mensagens e atender chamadas diretamente do relógio.

Já para o Wear OS 4 (ainda sem data de chegada), os usuários terão suporte para backup e restauração, ajudando a transferir com segurança dados e configurações de um relógio antigo para o novo.

Três novos dispositivos Pixel

Por fim, não podíamos deixar de falar dos novos aparelho da linha Pixel, do Google.

Mesmo que não sejam disponibilizados no Brasil, a empresa apresentou um novo Pixel Tablet, que possui uma tela de 11 polegadas, quatro alto-falantes embutidos e processador Tensor.

O Google ainda revelou o G2 e os celulares Pixel 7 e Pixel Fold, este último é o primeiro dobrável do Google. O aparelho dividiu opiniões com suas bordas grossas na parte interna. Mas uma coisa é fato: aparenta ter potencial para colocar o Google na corrida das gigantes com dispositivos dobráveis.

Veja também

Mundo Unicef alerta que mais de 100 mil menores correm risco de desnutrição grave no Haiti