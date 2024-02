A- A+

"Dead Island 2" passa a fazer parte da assinatura do Xbox Pass; confira os preços das mensalidades RPG de ação leva os jogadores a enfrentarem diversos zumbis na cidade de Los Angeles

Lançado em 2023, o RPG de ação "Dead Island 2" foi liberado de surpresa, nesta quinta-feira (22), para os assinantes do Xbox Pass. Por meio da assinatura, que pode ser contratada por diferentes valores, os jogadores poderão ter acesso ao game de forma gratuita.

O game da saga de zumbis pode ser jogado em primeira pessoa. Nele, o jogador poderá explorar a cidade de Los Angeles que está infestada de mortos-vivos.

Confira o trailer do jogo:

Atualmente, o "Dead Island 2" está disponível por R$ 214,50. No entanto, ao contratar o Xbox Game Pass Ultimate também é possível obter o jogo. Esse modelo de assinatura está disponível pelo valor de R$ 49,99. Com ele, é possível obter outros jogos e garantir acesso a ofertas, descontos e vantagens para membros, além da assinatura do EA Play.

O jogador também tem a opção de contratar o Xbox Game Pass para Console, que restringe as vantagens para o aparelho utilizado para a assinatura, que terá um custo de R$ 32,99 por mês.

