Dell lança primeiro desktop da linha gamer Alienware produzido no Brasil Computador chega equipado com processador Intel de 13ª geração e placas de vídeo da NVIDIA

A Dell anunciou, nesta terça-feira (23), o lançamento do primeiro desktop da marca a ser produzido e comercializado no Brasil. A linha Alienware Aurora chega equipada com a 13ª geração de processadores Intel Core e placas de vídeo até NVIDIA GeForce RTX Série 40. Além do computador de mesa, a empresa também anunciou a renovação de sua linha de notebooks gamer, Alienware M16, que também será fabricado em território nacional.

Segundo a empresa, os modelos fabricados no país incluem os novos processadores da Intel nas versões i5 e i7, além de alternativas para desempenho extremo com as versões da série K em i7 e i9, que incluem ainda resfriamento líquido e design clear panel (com painel lateral transparente).

Linha de computadores gamer Alienware Aurora chega equipada com a 13ª geração de processadores Intel. Foto: Dell/Divulgação

Além da placa de vídeo da NVIDIA, RTX 4070Ti, o consumidor poderá optar por montar o PC com a RTX 3070 ou 3060, com a da série 40 sendo a mais indicada para aqueles jogadores mais ávidos por jogos que exigem robustez da máquina. O modelo da Série 40 traz suporte total às tecnologias DLSS 3 e Frame Generation. No pacote de combinações e configurações possíveis, a Dell adianta que o consumidor poderá optar por opções com 16GB ou 32GB de memória RAM DDR5 (4800Mhz) e armazenamento em SSD de 512 GB ou 1TB já no padrão PCIe Gen4 x4 NVMe.

Vale ressaltar que há um investimento para que o resfriamento do desktop atenda diversas horas de jogatina, com o Aurora chegando ao mercado nacional com até cinco ventoinhas de 120 milímetros e resfriamento líquido opcional usando o Alienware Cryo-tech com radiador de 240mm. O modelo inclui também uma nova tecnologia que regula a voltagem disponível aos componentes, prometendo um overclock seguro e estável, que deve suportar longos períodos de gameplay.

“O Aurora é o próximo passo da estratégia gamer da Dell e da Alienware no Brasil. A proposta é entregar ao mercado uma alternativa de altíssimo desempenho daquelas que somente o formato desktop consegue alcançar, oferecendo opções de configurações à altura dos jogos mais demandantes do mercado e entregando alternativas até mesmo para os entusiastas que estão atrás de experiências extremas”, disse Leandro Venditti, gerente de Produtos de Gaming da Dell Technologies, em nota.

Assim como os notebooks da marca, o desktop chegará ao mercado com um design icônico que é ainda mais marcante na opção com chassi clear view. O visual pode ser customizado conforme o desejo dos gamers, contando com iluminação RGB de até oito zonas.

Preço e disponibilidade

O Alienware Aurora está disponível para pré-venda na loja online da Dell a partir desta terça (23), com ofertas especiais que incluem kit com mouse e teclado da marca para as configurações com placa de vídeo RTX 3060 e monitor para configurações com placa de vídeo RTX 3070 e 4070Ti. O preço inicial dos desktops é de R$ 9.999.

