Dell traz Alienware M16 com 13ª geração de processadores Intel e fabricação nacional; veja preço Notebook estará disponível no país a partir de 6 de junho

A Dell começou a semana com o lançamento de dois produtos voltados para gamers, produzidos e comercializados em território nacional. O primeiro, foi o desktop da linha Alienware Aurora e o segundo, focando no público que precisa de mais mobilidade, foi o notebook Alienware M16. Segundo a empresa, o dispositivo portátil vem equipado com a 13ª geração de processadores Intel, na versão i9 - para tentar fisgar aqueles consumidores que precisam de mais solidez na hora do processamento.

Para compor o notebook gamer, a marca optou por trazer a possibilidade da configuração da máquina com as placas de vídeo são NVIDIA GeForce RTX 4070 ou 4060. O notebook estará disponível em modelos com 16GB e 32GB de memória, ambos em DDR5 a 4800MHz.

Notebook Alienware M16, da Dell é focado no público gamer. Foto: Dell/Divulgação

Como não pode faltar uma boa iluminação RGB, o M16 traz as luzes no stadium loop (parte traseira) e na marca estampada na tampa. Assim como outros notebooks da marca voltados para o público que gosta de jogar no PC, o teclado também é customizável por tecla e oferecido para o mercado brasileiro já no padrão ABNT-2.

Segundo a Dell, a nova geração é a primeira da marca no Brasil com tela de 16 polegadas em formato 16:10. Os modelos estarão disponíveis com resolução QHD+ e opções com taxa de atualização de 165Hz em painel sRGB ou 240Hz em painel DCI-P3. Para garantir um desempenho ainda melhor entre as partidas, a empresa ainda acrescenta, em ambas as configurações, o MUX Switch em hardware, que reduz a latência e aumenta o desempenho do equipamento quando os jogos são executados na tela do notebook, com tempo de resposta da tela em até 3 milésimos de segundo.

Os displays também contam com certificação Dolby Vision para entrega de imagens em HDR e compatibilidade com os recursos NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. O laptop foi apresentado originalmente em janeiro deste ano, na intenção de substituir o antigo M15.

Preço e disponibilidade

O Alienware M16 estará disponível no país a partir de 6 de junho e, segundo a fabricante, o preço do equipamento será anunciado nessa data.

