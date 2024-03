Demo de Stellar Blade estará disponível nesta sexta-feira (29), anuncia Sony

A- A+

Anunciado pela Sony Interactive Entertainment como um dos principais lançamentos de abril, o game de ação e aventura Stellar Blade estará disponível para os jogadores em uma versão demonstrativa gratuita a partir desta sexta-feira (29).

Liberada apenas para PlayStation 5, a demo colocará o jogador no momento do enredo em que Eve, integrante do 7º Esquadrão Aéreo, é enviada à Terra com a missão de reconquistar o planeta devastado.

Na história, os sobreviventes da raça humana vivem em uma colônia no espaço sideral. O desafio do game consiste na exploração do cenário pós-apocalíptico apresentado em um mundo semiaberto.

Segundo Kim Hyung Tae, diretor da Shift Up, empresa responsável pelo desenvolvimento do game, a demo inclui um tutorial que deverá auxiliar os jogadores a se familiarizarem com o básico de combate. Além disso, a versão demonstrativa também deverá introduzir as mecânicas de gameplay que serão utilizadas ao longo do jogo.

Versão gratuita será liberada nesta sexta-feira (29) | Foto: Stellar Blade/Divulgação

Quem concluir a demo poderá transferir o jogo salvo para a versão completa de Stellar Blade e dar sequência a história. No Brasil, a versão demonstrativa será liberada às 11h, horário de Brasília, desta sexta-feira (29).

O download deverá ser realizado por meio da PlayStation Store. Já o game original está disponível na pré-venda, custando R$349,90.

Confira o trailer oficial da demo do Stellar Blade:

