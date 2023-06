Dia dos Namorados: saiba quais são os eletrônicos mais procurados pelos consumidores

A- A+

Com o Dia dos Namorados chegando, a procura por produtos para dar de presente aumenta. Roupas, perfumes e cosméticos, calçados, jantares e flores estiveram entre os itens mais procurados para a data no ano passado, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Para este ano, na categoria de eletrônicos, smartphones e fones de ouvido sem fio fazem brilhar os olhos de quem pretende presentear o parceiro ou parceira.

Pesquisa da MindMiners encomendada pela Samsung mostrou que os smartphones são os itens eletrônicos que os consumidores mais estão interessados em comprar para a pessoa amada. Entre os entrevistados que ainda não haviam decidido o presente, 58% disseram que adquirir o produto está nos planos. Já no grupo que está de olho em um eletrônico, 74% afirmou ter se decidido pelo dispositivo.

Smartphones e fones de ouvido sem fio estão entre os itens mais procurados. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Entre os outros produtos que estão na lista de presentes dos consumidores apaixonados, estão fones de ouvido sem fio, com 41%, seguidos pelos smartwatches (40%) e notebooks (39%). Smart TVs também se encontram na relação, com 28% do interesse dos brasileiros, além dos tablets, com 28% das intenções de compra.

A pesquisa também constatou que a intenção de gasto dos consumidores aumentou, em comparação com o Dia dos Namorados de 2023. Nas classes A e B com pessoas entre 30 e 49 anos, por exemplo, houve um aumento de 69% e 54%, respectivamente. A expectativa de gasto médio para este ano, no quesito smartphone, deve ser de R$ 2.700 no presente.

Se no ano passado a data movimentou cerca de R$ 6,5 bilhões, apenas no e-commerce, segundo a All In, empresa de tecnologia que reúne dados do varejo online. A empresa agora aponta que a expectativa no aumento das vendas para este ano também é positiva. De acordo com a pesquisa, a data é considerada uma das mais importantes para 73% dos brasileiros, por isso, a expectativa é que 2023 traga resultados ainda melhores

Segundo a CNDL em 2022, as áreas que mais faturaram no Dia dos Namorados foram:

Roupas (37,4%);

Perfumes e cosméticos (34,2%);

Calçados (22,9%);

Jantar (19,1%);

Chocolates (18,6%);

Flores (16,3%);

Acessórios (15,5%);

Joias e semijoias (14,1%);

Bebidas, como vinho e espumantes (12,6%) e

Eletrônicos (10,4%).

