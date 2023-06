Diablo IV alcança 666 milhões de dólares com vendas em cinco dias de lançamento

A- A+

Após cinco dias de lançamento, Diablo IV conseguiu atingir o marco de 666 milhões de dólares com vendas do jogo ao redor do mundo. Junto com o recorde, a Blizzard também comemorou outras conquistas internas e externas da empresa, que foram alcançadas pelo game da mãe dos monstros.

30 mil anos jogados

Um outro marco feito pelos jogadores em cinco dias de lançamento foram as 276 milhões de horas já jogadas pelos usuários. Esse número é o suficiente para completar 30 mil anos na vida real.

Dentro desses "30 mil anos", os jogadores foram eliminados mais de 316 milhões de vezes, e apenas 163 jogadores conseguiram terminar o jogo no modo hardcore.

O mais assistido da Twitch

A Blizzard também divulgou que Diablo IV foi o jogo nº 1 na Twitch desde o acesso antecipado, feito entre 1º de junho e 9 de junho. Segundo a plataforma TwitchTracker, o game reúne mais de 270 mil espectadores na rede de transmissões de lives.

O título se encontra em segundo lugar, perdendo apenas para o modo "just chatting" da Twitch, que é uma categoria base utilizada pelos streamers para conversar com o chat ou para lives de podcast, por exemplo.

No entanto, ele ganha para todos os demais jogos estrimados na plataforma, como Valorant, que está em terceiro lugar, League of Legends (4º), GTA V (5º) e Counter Strike:Global Offensive (CS:GO) que é o sexto colocado.

Diablo IV já está disponível, com jogo e progressão multiplataforma para PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, além de cooperativo para até quatro jogadores e cooperativo local para dois jogadores em consoles.

