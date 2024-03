Diablo IV é disponibilizado para Game Pass; confira os valores da assinatura

A- A+

Destaque entre os lançamentos de 2023, o RPG de ação Diablo IV foi liberado, nesta quinta-feira (28), para o Game Pass. Agora, o jogo estará disponível para os assinantes do programa de jogos eletrônicos da Microsoft.

Por meio da assinatura, o game pode ser baixado tanto no PC quanto nos Xbox One e Xbox Series X|S. O valor da mensalidade varia de acordo com o modelo de assinatura escolhido pelos jogadores.

Para PC, o custo é de R$ 29,99 por mês na assinatura mais simples. Já para console, os valores variam entre R$ 34,99 e R$ 49,99 mensais. Ao realizar o pagamento mensal, os jogadores podem ter acesso a diversos games que estão inclusos no programa de jogos. Entre os destaques estão Fallout 76 e Resident Evil 3.

Para quem não tem a assinatura, o jogo base do Diablo IV está disponível para compra por R$ 349,90. Já a edição digital Deluxe pode ser comprada por R$ 449, enquanto a edição Ultimate está sendo vendida por R$ 499.

O enredo do jogo dá continuidade à batalha entre o Paraíso Celestial e o Inferno Ardente iniciada nos primeiros títulos da franquia. Com um mundo aberto expansivo, o Diablo IV permite que o jogador explore o Santuário enquanto enfrenta desafios que definirão o destino do mundo.

Confira o trailer do game:

Veja também

BRASIL Macron elogia atuação brasileira em prol da democracia