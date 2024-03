A- A+

Discos físicos para PlayStation 5 serão produzidos na Zona Franca de Manaus, anuncia Sony Produtos serão distribuídos no Brasil e em toda a América Latina

Um anúncio realizado nesta quinta-feira (21) pela Sony Interactive Entertainment animou os jogadores brasileiros que possuem o PlayStation 5. A partir de agora, os discos físicos dos jogos do console -que incluem games produzidos pela Sony e também por outras empresas-, serão produzidos no Brasil.

A novidade foi confirmada pela empresa. Por meio de um comunicado oficial, a Sony informou que firmou uma parceria com a Solutions 2 GO, empresa multinacional de entretenimento, eletrônicos e acessórios.

Para viabilizar o processo, uma instalação de última geração para produzir os jogos em discos foi construída na Zona Franca de Manaus. Os produtos serão distribuídos nacionalmente e exportados para todos os países da América Latina.

A instalação da Solutions 2 GO, que já era responsável por produzir mídia física para consoles PlayStation de até 66 GB, também passará a suportar jogos de até 100 GB para PS5.

Com a produção nacional, a expectativa é de que os discos físicos dos jogos estejam acessíveis com maior facilidade para o público brasileiro.

Para garantir a máxima eficiência no processo de produção, uma equipe de especialistas da Sony Interactive do Japão esteve presente no Brasil para trabalhar na instalação, programação e treinamento da equipe local.

De acordo com a empresa, a “iniciativa reforça o compromisso com o Brasil e com a comunidade brasileira”.





