Do Recife para a Europa: CESAR anuncia início de operações em Portugal Porto Digital também deverá ter uma unidade no país europeu em breve

O CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, anunciou o início de suas operações em Portugal, a partir desta terça-feira (11). A organização passa a contar com uma unidade no país europeu, na cidade de Aveiro, cidade portuguesa conhecida por sua afinidade com temas relacionados à tecnologia. Em Portugal, o centro ganha uma letra a mais no nome e vira CESARE, CESAR Europa.

“O CESAR Europa é um marco na estratégia de expansão do CESAR para construção de uma rede de educação e inovação com integrantes em diversos continentes. É uma oportunidade para aprendermos e ampliarmos o conhecimento a partir de outras realidades”, conta Eduardo Peixoto, CEO do CESAR, em nota.

Com matriz em Recife, o centro educacional também está presente em Curitiba (PR), Manaus (AM), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Porém, essa não é a primeira vez que é expandido para além das fronteiras tupiniquins. Há uma unidade do CESAR também na Flórida (EUA), com atendimento comercial focado especificamente no mercado da América do Norte.

Vale ressaltar que, o objetivo dessa migração é atender ao mercado europeu de educação e inovação e sua atuação será focada em empresas de varejo, indústria de óleo & gás, entre outros.

Além do CESAR, quem também deve aterrizar em breve em Portugal é o Porto Digital. O ecossistema de inovação do Recife, também terá uma unidade na cidade de Aveiro.

“O Porto Digital comemora essa chegada do CESAR em Aveiro, já como os primeiros frutos da instalação do nosso parque tecnológico em terras europeias. Temos certeza de que isso é apenas o começo. Outras instituições e empresas vão acompanhar esse movimento para transformamos o Porto Digital em Aveiro num local de referência em inovação e tecnologia para toda a Europa”, ressaltou Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital, em nota.

