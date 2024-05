A- A+

Dragon Age Inquisition: edição Game of the Year pode ser baixada gratuitamente até esta quinta (23) Jogo está disponível para download na página oficial da Epic Games

Consagrado com mais de 130 prêmios, incluindo o de jogo do ano, o Dragon Age Inquisition, RPG que reúne os gêneros de ação e aventura, foi liberado pela Epic Games para ser jogado gratuitamente. Para tal, o game deverá ser baixado pelos jogadores até as 12h desta quinta-feira (23).

A oferta está disponível para o jogo base, que tem o custo de R$ 209 fora da promoção. Além disso, também serão liberados alguns itens extras. O download pode ser feito gratuitamente pela página da Epic Games acessada neste link.

No título, o jogador assume o papel de inquisidor e passa a ser encarregado de salvar o mundo. O game tem como cenário a cidade de Thedas, uma terra conhecida pelos conflitos que levam os habitantes a viverem em guerra.

O mundo aberto permite que o jogador explore todo o ambiente e encontre as vulnerabilidades dos inimigos. No Dragon Age Inquisition, é possível tomar decisões que irão afetar o futuro dos personagens, garantindo uma jornada personalizada para cada jogador.

Na edição Game of the Year, liberada de forma gratuita pela Epic Games, será possível contar com o jogo base, além de arsenal, armadura e montaria blindada. O jogador também terá à disposição alguns baús da edição deluxe e os seguintes pacotes de DLC: Mandíbulas de Hakkon, A Descida e Invasor.

