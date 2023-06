A- A+

E3: documento da prefeitura de Los Angeles aponta cancelamento do evento em 2024 e 2025 Em resposta, o CEO da ESA afirmou que "nenhuma decisão final sobre o evento foi tomada no momento"

A E3, evento de divulgação de jogos e novos projetos de desenvolvedoras da indústria dos games, teve mais um capítulo infeliz adicionado à sua história na última quinta-feira (22). Uma reunião feita pelo Conselho de Comissários de Turismo da Cidade de Los Angeles, apontou o cancelamento do orçamento feito para a feira nos anos de 2024 e 2025.

Esses encontros são feitos duas vezes por mês pelo conselho e tratam de orçamentos, relatórios, atualizações sobre o turismo da cidade de Los Angeles, cidade sede da feira organizada pela Entertainement Software Association (ESA).

Os dados, obtidos pelov site Resetera, apontam que, no final de 2022, ainda estava sendo debatido a possibilidade de reserva para a realização da feira nos respectivos anos.

Segundo a divulgação, o documento possuía duas páginas (47 e 48) que apontavam os anos de 2024 e 2025 como incertos e em "prospecto". No entanto, na quinta, outra reunião do mesmo conselho indicou que o orçamento da cidade já estava contando com o cancelamento da E3 nos próximos anos.

Divulgação / Los Angeles City Tourism Board of Commissioners

Na imagem, o orçamento de "noites de quarto reservadas produzidas" tem um asterisco apontando que o cancelamento da feira já fora contabilizado no cálculo.

Em entrevista feita para o portal VGC, o dono da ESA, organizadora da E3, Stanley Pierre-Louis, afirmou

“A ESA está atualmente conversando sobre a E3 2024 (e além), e nenhuma decisão final sobre o evento foi tomada no momento".

Futuro da E3 é incerto

Após o cancelamento da E3 de 2023, em conjunto com mais esse acontecimento, muitos usuários utilizaram as redes sociais e fóruns como o Reddit para expressar que, apesar de sempre ter sido por muitos anos o centro de referência no momento de divulgação dos jogos, as showcases têm se mostrado mais lucrativas e inclusivas. A opinião vale tanto para criadores independentes, quanto para empresas maiores, que mostram os seus produtos sem ter que fazer uma mega produção para tal.

No entanto, um dos usuários do fórum Reddit afirma que "havia algo mágico em ter as grandes conferências consecutivas, com três dias ou mais, trazendo maiores revelações e trailers do ano. O Summer Game Fest tenta algo semelhante, mas é tão espalhado que não captura o mesmo sentimento".

O criador do Summer Games Fest, Geoff Keighley (também criador do The Game Awards) - outro festival que tenta reproduzir a atmosfera das grandes feiras de games, chegou a afirmar que não foi o seu evento quem matou a E3, devido à grande comparação feita na época do cancelamento do evento, em 2023, mas a própria ESA e as diversas polêmicas que a feira colecionou em momentos anteriores.

