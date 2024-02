A- A+

Sucesso entre os games de corrida, o EA Sports F1 ganhará uma nova versão em breve. De acordo com o anúncio realizado pela Electronic Arts, o EA Sports F1 24, game oficial da Fórmula 1, será lançado no dia 31 de maio.

No jogo será possível construir uma carreira e disputar um campeonato da F1. A nova versão contará com uma Edição dos Campeões exclusiva para formato digital. Quem realizar a reserva da edição até o dia 24 de abril poderá experimentar de forma imediata as pinturas de 2024 da McLaren, Williams, Alpine e Haas já no F1 23.

Além disso, os jogadores receberão alguns bônus. Entre eles, dois novos ícones da Fórmula 1, 18.000 PitCoins e o pacote impacto do F1 World com recursos para eventos de jogabilidade solo e multiplayer.

A edição concederá ainda três dias de acesso antecipado e um passe do pódio VIP de bônus. Para quem reservar a Edição Standard, o bônus incluirá 5.000 PitCoins extras e um pacote iniciante do F1 World.

Para quem já possui o F1 21, F1 22, ou F1 23, a nova edição estará disponível com 15% de desconto. Segundo a Electronic Arts, o game será liberado para as seguintes plataformas: Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5, EA App, PC, Steam e Epic Games. Por enquanto, não há estimativa de preço.

Confira o trailer de lançamento do game:

Veja também

Tecnologia e Games EA Sports F1 24 será lançado, pela Electronic Arts, no dia 31 de maio