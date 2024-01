A- A+

EA Sports FC 24: Steam disponibiliza jogo de forma gratuita neste final de semana Simulador de futebol estará disponível com todos os modos de jogo

Eleito um dos cinco melhores jogos de 2023, o EA Sports FC 24 está disponível para ser jogado gratuitamente pelo PC neste final de semana. O game poderá ser desfrutado por jogadores que possuem conta na Steam.

A versão gratuita, que inclui todos os modos de jogo do simulador de futebol, estará disponível até as 15h desta segunda-feira (22). Para jogar, é preciso realizar o download do game na página da loja digital, que está disponível neste link.

Após este período, será preciso comprar a versão completa do jogo para continuar utilizando o EA Sports FC 24. Até o dia 30 de janeiro, o game está disponível com desconto de 70% no preço original, custando R$ 107,70.

A versão ultimate, que inclui bônus que podem ser escolhidos pelos jogadores, também está disponível com um desconto de 60%, custando R$ 211,60.

Confira o trailer oficial do game:

