Edição 2023 do REC’n’Play terá espaço exclusivo para startups Festival promoverá a conexão entre as empresas e grandes players do setor

O festival REC’n’Play 2023, que acontece no Recife, de 18 a 21 de outubro, contará com um espaço voltado exclusivamente para o empreendedorismo desenvolvido nas áreas de tecnologia, inovação e economia criativa.

No local, que foi batizado de Arena de Negócios REC’n’Play, a programação terá como foco a conexão entre startups, grandes corporações e empresas de inovação. De acordo com a organização do evento, mais de 70 iniciativas já confirmaram presença nas atividades, que acontecerão na sala São Francisco do museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

“Com a Arena, queremos fortalecer esse ambiente de negócios e potencializar a transformação do mercado nacional. Principalmente, conectando startups e empresas para impulsionar a inovação”, afirmou o superintendente de Empreendedorismo do Porto Digital, Johnny Laranjeira, que é o responsável pela atividade durante o REC’n’Play.

Entre as atividades previstas para o evento, estão os pitchs reversos. Por meio deles, representantes de grandes corporações deverão propor desafios para as startups presentes na Arena de Negócios. Até agora, empresas como Raia Drogasil, EY Private Latam South, Faber-Castell, IFood e Eurofarma já confirmaram presença no evento.

O local contará, ainda, com estantes da ADEPE, Softex, Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, Mulher e Educação e do Porto Digital Europa.

A programação inclui a realização de oficinas, rodadas de negócios, mentorias, palestras, presença de players do mercado de Corporate Venture Capital (CVC), e debates sobre estratégias de Proof of Concept (POCs).

“Vamos contar com uma Arena de Startups onde empreendedores que submeteram para exposição foram selecionados para apresentarem sua inovação durante uma tarde tendo grupos de startups diferentes todos os dias”, explicou Johnny.

A Arena é promovida pela Adepe/Governo de Pernambuco, com apoio do Porto Digital, Ampla, Softex e Sebrae, em parceria com o Cesar e Comunidade Manguezal.

As inscrições para a participação no evento são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site oficial. O cadastro ainda permite a participação nas outras atividades de educação, negócios, experiências e entretenimento do evento.

