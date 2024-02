Elden Ring: DLC do jogo ganha data de lançamento; confira o trailer

A- A+

Aguardado por diversos jogadores, o DLC "Shadow of the Erdtree" de Elden Ring foi anunciado oficialmente pela Bandai Namco. O conteúdo extra, que apresenta uma nova história passada na Terra das Sombras, deverá estar disponível para os jogadores no dia 21 de junho de 2024.

O DLC poderá ser aproveitado por jogadores que possuem PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Além disso, uma edição de colecionador estará disponível para quem tem PS5 e Xbox Series.

Confira o trailer da expansão:

O conteúdo extra já está disponível para pré-venda em diferentes versões e com preços variados. A versão mais barata é a Premium Bundle, com custo de R$ 249,50. Nela, o jogador poderá garantir a expansão Shadow of the Erdtree e um livro de arte digital.

Outra opção é a edição SOTE que garante o jogo base, a expansão e um gesto bônus que ficará disponível na data de lançamento do conteúdo extra. Essa versão pode ser comprada na pré-venda por R$ 399,50.

Já a versão Deluxe, que inclui a expansão, dois livros digitais e o gesto bônus terá o custo de R$ 499,50.

