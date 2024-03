A- A+

Electronic Arts lança "Criações Cristalinas", nova coleção de objetos para o The Sims 4 O conteúdo do pacote já está disponível para os jogadores

Destaque entre os games de simulação de vida, o The Sims 4, da Electronic Arts, ganhou, na quinta-feira (29), um novo pacote de coleção de objetos. Batizado de Criações Cristalinas, ele dá ao jogador a opção de explorar a nova habilidade de Gemologia que foi incluída no jogo.

Com o pacote, os Sims poderão coletar cristais e metais coloridos e utilizar o material para a confecção de novos objetos, incluindo itens de moda, móveis, penteados e decorações. Os ornamentos poderão ser personalizados de acordo com a escolha dos jogadores.

Já os cristais poderão ser obtidos diretamente das Árvores de Cristal. Além disso, os itens também poderão ser coletados no mundo do The Sims 4.

Árvore de cristais será a fonte principal para obter o item | Foto: The Sims 4/Divulgação

Os cristais energizados conseguirão afetar o humor e a vida dos Sims, interferindo diretamente no cotidiano do jogo. Além disso, será possível adicionar toques de mistério e intriga aos acessórios caso o jogador deseje.

O novo pacote do The Sims 4 já está disponível na loja virtual da Electronic Arts. O item pode ser comprado neste link, por R$ 49.

Confira o trailer do Criações Cristalinas:

