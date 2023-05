Elon Musk anuncia contratação de nova CEO do Twitter

Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (11) que contratou uma mulher para substituí-lo como CEO do Twitter e da nova X Corporation.

"Animado em anunciar que contratei uma nova CEO para a X/Twitter", tuitou Musk, acrescentando que ela deve assumir o cargo em cerca de seis semanas.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.