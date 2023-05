Elon Musk avisa que Twitter vai eliminar contas inativas "há muitos anos"

Nesta segunda-feira (8), Elon Musk avisou aos seus seguidores no Twitter que eles, provavelmente, perderão alguns seguidores nos próximos dias. O motivo seria uma "limpeza" feita na rede social, que começou a excluir contas que não são usadas há muitos anos.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop