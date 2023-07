A- A+

Elon Musk muda nome e logo do Twitter e rede social passa a se chamar "X" Bilionário encerrou era de ouro das redes sociais, mas não mudou toda a identidade visual do app

O Twitter não se chama mais Twitter. No último domingo (23), o bilionário Elon Musk divulgou um teaser mostrando a transição da marca de pássaro azul para um X, nome com o qual ele rebatizou a plataforma.

Na versão Web do microblog, a mudança já foi consolidada, e o emblemático bichinho já foi substituído. No app, porém, a troca continua sendo liberada aos poucos para os usuários.

Essa era a pá de terra que faltava para que o Twitter deixe de ser a clássica rede social, inaugurada no início dos anos 2000, e se torne cada vez mais a cara do CEO da Tesla. Uma vez que, ao trocar a identidade da marca, que vale milhões de dólares no mercado, o novo símbolo oficial assinala, também, o fim de uma era.

A Era Musk

Desde que Elon Musk comprou o microblog, em 27 de outubro de 2022, a plataforma vem passando por uma série de mudanças, graças às decisões controversas do executivo. Após assumir a chefia da rede social, Musk chegou a demitir 50% dos trabalhadores da rede no mundo todo, decretou o fim do selinho azul por relevância e extinguiu a curadoria que permitia que as hashtags em alta fossem melhor contextualizadas.

Mudanças no algorítimo, perseguição a jornalistas e a insistência para que seus usuários assinassem o Twitter Blue, versão paga da plataforma, também foram marcos do seu legado.

As concorrentes

Para tentar abocanhar os usuários insatisfeitos com as decisões de Musk, diversas empresas iniciaram uma corrida para lançar suas próprias versões da plataforma. Entre os concorrentes em destaques, estão o Koo, que teve uma adesão massiva de brasileiros, e o Mastodon, além de um microblog criado pelo ex-CEO do Twitter (Jack Dorsey), chamado BlueSky.

Em julho, Musk ganhou mais dois rivais com a chegada do Threads, da Meta - grande aposta de Mark Zuckerberg para criar o que ele chamou de "um ambiente mais saudável" do que o encontrado no Twitter - e o TikTok. A plataforma chinesa anunciou, nesta segunda (24), a adição de uma ferramenta parecida com as rivais.

Apesar da grande quantidade microblogs surgindo na internet, nenhum deles parece ter conseguido convencer os usuários do X a trilhar um caminho sem volta. O próprio Threads, criado por Zuckerberg, sofre com a falta de familiaridade dos usuários a suas ferramentas. Com milhões de adeptos, nos primeiros dias, a rede já enfrenta uma queda de 70% em seu engajamento, com menos de um mês após a estreia.

Se a mudança vai afastar os usuários, só o tempo dirá, mas o novo nome talvez demore mais a pegar do que Musk pretende, já que seus próprios usuários estão chamando a plataforma de TwitterX, sem desapegar totalmente do passarinho azul.

