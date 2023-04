Elon Musk troca avatar do Twitter por cachorro símbolo do Dogecoin

A- A+

O tradicional avatar do passarinho azul, no Twitter, foi trocado pelo cachorro da raça shiba inu, que estampa a criptomoeda Dogecoin, nesta segunda-feira (3). O bilionário Elon Musk resolveu brincar com o símbolo da rede social e chegou a postar, em sua conta oficial, um meme com um guarda de trânsito conferindo a identidade do passarinho e, no carro, um cachorro do Dogecoin dizendo “isso é uma foto antiga”.

Além de aparecer no canto superior esquerdo da página, é possível ver a cara do shiba quando o site está sendo carregado.

A mudança afetou o mercado de criptomoedas e fez o valor da Dogecoin crescer 30% no meio desta tarde. Essa não é a primeira vez que o dono da Tesla movimenta a cotação da moeda digital. Alguns usuários lembraram que Musk já foi acusado de manipular o mercado de ações ao promover a moeda digital e depois deixar para lá.

Twitter troca avatar por DogeCoin. Foto: Reprodução

Trata-se do símbolo da Dogecoin, uma criptomoeda que o Elon Musk tenta manipular seu valor de mercado há tempos, inclusive está sendo processado por isso.



Esse é o gráfico de valor dela depois que alterou o logo... pic.twitter.com/4VealhmDu0 — Willame Figueredo (@willameee) April 3, 2023

Hoje o twitter substituiu sua logo pelo cãozinho da Dogecoin. Isso foi o que aconteceu com a criptomoeda. Basicamente essa plataforma virou um esquema de pirâmide. pic.twitter.com/OpBKaVvITo — Arvro Broba (@alvaroborba) April 3, 2023

