Em época de volta às aulas, Google revela quais os itens mais buscados pelos brasileiros

O Google revelou quais são os itens mais buscados pelos brasileiros no período de volta às aulas. Mochilas, estojos e kits escolares seguem no topo das buscas feitas na última semana.

Com dados extraídos da plataforma Google Trends - ferramenta que mostra as principais tendências a partir de palavras-chave - a empresa também revelou outros itens que ocupam a lista de desejo do consumidor tupiniquim.

Às vésperas das aulas começarem, a maior preocupação dos consumidores brasileiros é encontrar uma boa mochila para levar o material escolar. "Mochila" é a palavra mais buscada no Google Shopping nos últimos sete dias no Brasil. As buscas por mochila escolar quadruplicaram no país nos últimos 30 dias, em comparação com o período anterior (+270%). No Google Shopping, vitrine virtual da gigante, dos 10 itens mais buscados, seis termos citavam "mochila".

Além de mochila, tênis, iPhone, mesa e TV estão entre os mais buscados.

Itens mais buscados no Brasil nos últimos sete dias no Google Shopping

Mochila

Tênis

iPhone

Mesa

TV

Escola: termos mais buscados no Brasil nos últimos sete dias no Google Shopping

Mochila escolar

Estojo escolar

Mochila feminina escolar

Mochila infantil escolar

Material escolar

Bolsa escolar

Kit escolar

Mochila masculina escolar

Mochila escolar rodinha

Kit mochila escolar

