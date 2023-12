A- A+

Em parceria com a Salve Games, PretaHub anuncia produção de Zumbi dos Palmares no Fortnite Jogo foi criado para representar grupos historicamente excluídos como negros e indígenas

Com uma proposta que se contrapõe a visão colonial, a Pretahub, empresa que atua como uma aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, anunciou a produção do jogo Zumbi dos Palmares, que estará disponível no Fortnite. O game será desenvolvido em parceria com a Salve Games e terá no enredo a luta dos antepassados em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.

De acordo com a produtora, o desenvolvimento do jogo foi pensado para que os jogadores mergulhem em uma batalha intensa contra os invasores para defender o território do Quilombo dos Palmares.

O desafio foi criado por meio da Unreal Editor for Fortnite (UEFN), que possibilita a criação, desenvolvimento de mapas e publicação de jogos diretamente no Fortnite.

“Mapeamos as dinâmicas, concentramos esforços e customizamos personagens NPC. Toda a experiência seguiu as diretrizes do universo Fortnite, garantindo um acesso amplo e inclusivo para jogadores de todas as idades”, explicou o diretor da Salve Games, Alexandre De Maio.

A produção contou ainda com a participação de historiadores e roteiristas negros, que foram até o Parque Palmares, em Maceió, para simular cenas e construir falas.

“Nós, brasileiros, estamos acostumados com narrativas de batalhas estrangeiras, como jogos de faroeste, guerras mundiais ou vikings. Contudo, temos pouco sobre as batalhas que fazem parte da nossa história e, por isso, tentamos construir um jogo que fosse não apenas divertido, mas também educativo”, comenta Alexandre.

O Fortnite é um jogo gratuito da Epic Games e está disponível para download grátis no PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, e também no Android e iPhone (iOS). A previsão é que o Zumbi dos Palmares esteja disponível na plataforma a partir de fevereiro de 2024.



Veja também

ECONOMIA Wall Street fecha em alta, encorajada pela queda de rendimento dos títulos dos EUA