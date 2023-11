Em parceria com a Twitch, PlayTV anuncia transmissão da programação na plataforma de streaming

Com o objetivo de expandir as possibilidades de acesso ao seu conteúdo, a PlayTV anunciou, nesta quarta-feira (29), que sua programação também poderá ser acessada pelos telespectadores por meio da plataforma de streaming da Twitch.

Dedicado ao universo gamer, o canal informou que a parceria com a Twitch faz parte da missão da PlayTV de democratizar sua produção. Para acompanhar o conteúdo, o púbico gamer deverá acessar o canal “playtvoficial” no aplicativo da Twitch.

Visando sua adaptação ao novo formato, o canal, fundado em 2006 e pioneiro no Brasil na produção de conteúdo para a comunidade gamer, deverá tornar sua programação “mais dinâmica e envolvente para os espectadores”.