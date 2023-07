Equipe da UFPE conquista o bicampeonato da maior competição de robótica do mundo

A- A+

Alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) conquistaram, pela segunda vez, o primeiro lugar durante a RoboCup, maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo, que, este ano, aconteceu em Bordeaux, na França.

Os estudantes fazem parte da equipe RoboCin e competiram na categoria Small Size Soccer, na qual robôs são montados e programados pelos estudantes para jogar uma partida de futebol sem a intervenção humana.

A final foi disputada contra uma equipe da Universidade de Hanover, na Alemanha, e o time pernambucano venceu a partida por 3x0. Eles finalizaram a competição invictos e não levaram nenhum gol.

A RoboIME, equipe de estudantes do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, também participou da mesma categoria e ficou em 5º lugar.

O evento deste ano reuniu mais de 2.400 participantes de 49 países em 305 equipes. O Brasil foi o terceiro país com a maior delegação no mundial, com 23 times, ficando atrás apenas da Alemanha e do Japão. No ano passado, a equipe também saiu vitoriosa do mundial.

Destaque brasileiro

Além dos pernambucanos e da equipe carioca, outros jovens brasileiros também obtiveram bons resultados com suas equipes, em outras modalidades.

Nas categorias para estudantes dos ensinos fundamental e médio, duas equipes de São Paulo conquistaram o 3º lugar em duas categorias diferentes: a equipe do colégio Etapa Vila Mariana, na modalidade OnStage, na qual os alunos precisam realizar uma performance junto com robôs; e a equipe do colégio Objetivo Integrado, na modalidade Rescue Simulation, na qual a equipe precisa programar e criar robô para superar desafios em um ambiente simulado.

Nos jogos para estudantes do ensino superior e pós-graduação, a equipe Itandroids, do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e BahiaRT, da Universidade Estadual da Bahia, conquistou 4º e 5º lugares, respectivamente, na categoria de futebol de robôs simulado em 3D.

Na categoria de robôs domésticos, a equipe RoboFEI, do Centro Universitário FEI/SP, finalizou a competição em 6º lugar, seguido pela equipe da FURG, do Rio Grande do Sul, que ficou em 9º lugar.

Próximos passos

O trabalho da equipe RoboCin segue mesmo com o retorno da França. Agora, os jovens devem se preparar para a Competição Brasileira de Robótica, o maior evento da área da América Latina, que classifica as equipes para disputarem o mundial. Este ano, o evento acontece entre 07 e 12 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia.

Assim como a RoboCup, a competição é dividida em categorias, onde robôs autônomos devem realizar tarefas sem qualquer intervenção humana; algumas categorias reproduzem tarefas do cotidiano, como a categoria AtHome, onde robôs devem limpar uma casa e retirar o lixo, por exemplo; mas há também as disputas no formato “mata-mata”, como as categorias de futebol de robôs, ou por pontos corridos, como a Humanoide Robot Racing, que é a corrida de robôs.

As inscrições para a Competição Brasileira de Robótica estão abertas até o dia 31 de julho. Podem participar equipes formadas por estudantes universitários, pós-graduandos ou pesquisadores das áreas de robótica, engenharia ou similares, de todo o Brasil. O objetivo é divulgar e difundir os estudos e tecnologias desenvolvidas pelas universidades na área de robótica. O evento é organizado pela RoboCup Brasil.

