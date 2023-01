A- A+

Equipe do YouTube no Brasil afirma que está “acompanhando de perto a situação no Congresso Nacional” Plataforma do Google reiterou compromisso em remover transmissões ao vivo e vídeos que estimulem atos terroristas

O YouTube afirmou que está acompanhando de perto a situação no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e nos escritórios presidenciais, após os atos antidemocráticos que culminaram em Brasília, no último domingo (8). A empresa, que pertence ao Google, disse que as equipes de moderação estão removendo qualquer conteúdo que viole as Diretrizes da comunidade da plataforma.



Entre os conteúdos que podem ser removidos pela empresa estão transmissões ao vivo e vídeos que incitam à violência. Além disso, a plataforma também está destacando canais oficiais, verificados pela rede, na parte superior dos resultados de pesquisa e nas recomendações.

“Estamos acompanhando de perto a situação no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e nos escritórios presidenciais. Nossas equipes estão removendo conteúdo que viole nossas Diretrizes da comunidade, incluindo transmissões ao vivo e vídeos que incitam à violência, e nossos sistemas estão destacando conteúdo oficial em nossa página inicial, na parte superior dos resultados de pesquisa e nas recomendações.



Além disso, de acordo com nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade sobre eventos delicados, estamos impedindo a veiculação de anúncios em conteúdo que incite à violência. Permaneceremos vigilantes enquanto a situação continua a se desenrolar.”, disse o YouTube, em nota enviada ao blog de Tecnologia e Games, da Folha de Pernambuco.

Mais cedo, a Meta, responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, emitiu uma nota revelando que está colaborando com as autoridades brasileiras para retirar do ar postagens que violem suas políticas de uso, como incitação à violência e coordenação de danos e incitação ao crime.

Entenda o caso



Durante o fim de semana, bolsonaristas radicais invadiram os prédios dos Três Poderes da República e vandalizaram salas do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, usaram as redes sociais para espalhar vídeos exaltando a conduta extremista e desordeira.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou há pouco que já foram presos 1,5 mil terroristas envolvidos com os atos golpistas de domingo. A maioria deles estava acampada em frente ao quartel, em Brasília.

No Estado, o Ministério Público Federal (MPF) determinou que a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) "coloquem em ação, nas próximas horas, força de trabalho suficiente para inibir e desmobilizar atos antidemocráticos em Pernambuco"

