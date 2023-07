Espaço Ciência recebe corrida de robôs nesta quinta-feira (3)

A- A+

O Espaço Ciência, no limite entre Recife e Olinda, irá sediar pela primeira vez a Robot Race, uma corrida de robôs feitos de Lego Mindstorms NXT - 2006 - equipamento criado para desenvolver máquinas do gênero. O evento acontece nesta quinta-feira (3), na área Espaço do Museu e reunirá estudantes do Projeto Robótica & IOT da Escola Técnica Estadual de Palmares (ETE Palmares), na Zona da Mata Sul pernambucana.

Os alunos da instituição de ensino irão competir com seus próprios robôs, criados a partir do conjunto Lego Mindstorms NXT, linha voltada para a Educação Tecnológica. A corrida contará com quatro pilotos que comandarão os robôs via Bluetooth, usando seus celulares como controle remoto.

A corrida de robôs é aberta aos visitantes do Espaço Ciência e deve ocorrer entre 11h e 13h. O projeto é realizado pelos estudantes da ETE Palmares, focado em robótica e Internet das Coisas e executado por Alberto Alves Fraga, professor do Laboratório Espaço 4.0 SmartLab e coordenador do Projeto Robótica & IOT.

Veja também

Conselho de Segurança da ONU EUA e Equador apresentarão resolução na ONU sobre força de segurança no Haiti