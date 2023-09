Esports: Após seis anos, final do CBLOL retorna ao Recife neste sábado (9), no Geraldão

A- A+

Depois de seis anos, a espera finalmente acabou e a grande decisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) está de volta ao Recife. A final do 2° Split do torneio acontece neste sábado (9), no Geraldão, a partir das 13h, com duelo entre LOUD e paiN Gaming pelo título.

A última e única vez que o Recife sediou uma final de CBLOL foi ainda em 2017. Na ocasião, o título do 1° Split ficou com a RED Canids, que venceu a Keyd Stars por 3 a 0. Para a grande decisão da edição 2023 do torneio, que contará ainda com show de Marcelo D2 e Yung Buda, o prefeito da capital, João Campos (PSB), revelou a sua expectativa, em visita à estrutura, pela a partida.

“Setembro já virou o mês do esporte aqui no Recife e agora, também, do e-sports. A gente está recebendo a final do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Esse que é o maior evento de e-sports do Brasil e agora estará no nosso Geraldão. A estrutura está linda e vai encantar a todos e todas. Vale a pena conferir”, comentou João Campos.

Ascensão do CBLOL no Brasil

O CBLOL iniciou sua caminhada em 2012, pouco tempo após o servidor do jogo chegar ao Brasil. Na ocasião, uma versão mais curta, que durou três dias, foi disputada. A primeira edição do campeonato em forma de liga viria a acontecer apenas em 2014, com duas etapas anuais (ou dois Splits), playoffs e uma final brasileira.

De lá para cá, o campeonato vem apenas tomando maiores proporções e atraindo cada vez mais fãs e espectadores ano após ano. O General Manager da Riot Games Brasil, Diego Martinez, destacou o crescimento exponencial do torneio e que a final no Recife é uma grande oportunidade para que os jogadores marquem história em todo o país.

“Em todo evento da Riot Games queremos levar novas experiências para a nossa audiência, criar uma emoção diferente com nossos jogos e expandir de alguma maneira a paixão que a comunidade vive no dia a dia enquanto joga, para aquele momento. Em um evento de Final do CBLOL, além de toda a adrenalina como torcedor, queremos que o público se conecte ainda mais com o universo de League ali no mundo real", começou. "Todas as ativações que teremos nesta Final em Recife, além de estarem alinhadas com tudo isso, ainda trazem homenagens aos jogadores, assim como temos feito ao longo deste ano, reconhecendo a importância que cada um deles tem para toda história de League of Legends no Brasil até aqui e no futuro", finalizou.

Onde assistir

Para quem não conseguiu garantir o ingresso para a grande final no Geraldão, a partida será transmitida nos canais de LOL Esports no YouTube e Twitch, e também estará ao vivo nos canais Sportv.

