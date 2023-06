Estudantes de ETE criam aplicativo de São João de Caruaru

A- A+

Amantes de festejos juninos podem acessar um aplicativo desenvolvido por quatro estudantes do 2º ano do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual (ETE) Fernando Lyra, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O aplicativo, que foi lançado na última sexta-feira (16), disponibiliza informações detalhadas dos polos do São João de Caruaru, com dias e atrações confirmadas; dos eventos relacionados a comidas gigantes; e de serviços de segurança como Bombeiros, Polícia e Samu.

Os quatro estudantes integram o Espaço 4.0 da escola, um dos 25 centros de inovação em funcionamento no Estado, criados e financiados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), com o apoio da Secretaria Estadual de Educação.

+ Acesse aqui o aplicativo

“Seria um projeto que permitisse a utilização dos conhecimentos práticos dos cursos de Marketing e Desenvolvimento de Sistemas e terminou com a criação de um app simples e prático que ajuda na divulgação das festas juninas da nossa querida cidade”, explicou o professor orientador, Matheus Farias.

Espaços 4.0 estão localizados em todas as ETEs e em diversas Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) equipados com laboratório maker e laboratório de tecnologias de informação e comunicação.

O diretor de Inovação da Secti/PE, Hugo Medeiros, fala sobre a importância desses espaços. “Eles permitem que os estudantes aprendam tanto criando soluções, prototipando, quanto que empreendam criando soluções para atender a desafios do governo, da sociedade e das empresas”.

“Desde o momento em que tivemos a ideia até ver o projeto finalizado e disponível para o público, foi uma jornada emocionante. Conciliamos nossa paixão pelo desenvolvimento de app com a tradição e alegria dessa festa”, afirmou a estudante de Marketing, Ilanna Victoria, de 16 anos.

Para Gabriel Lemos, de 15 anos, aluno de Desenvolvimento de Sistemas, “a criação do aplicativo permitiu unir nossa paixão pela tecnologia com a celebração de uma tradição cultural tão importante. Mal posso esperar para ver como o app evoluirá nas próximas edições”.

De acordo com o professor orientador, essa política oferece a infraestrutura, a formação, o estímulo com bolsas, gerando a CTI e o empreendedorismo inovador.

Veja também

GRANDE RECIFE Motorista capota carro e sai andando em Jaboatão; veja vídeo