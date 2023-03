A- A+

Estudantes de Pernambuco vão participar da Brazil Conference at Harvard & MIT após criar aplicativo A conferência acontecerá nos dias 31 de março e 1º de abril em Cambridge, no estado de Massachusetts

Cinco estudantes da Escola Técnica Estadual José Joaquim da Silva Filho vão embarcar em uma viagem para conhecer a Universidade de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. Eles foram escolhidos após desenvolverem um aplicativo que auxilia na alfabetização de adultos. Os jovens são moradores do município de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Anne Esther, Matheus Enrico, Douglas Bispo, Keven Silva e Arthur Vinícius foram vencedores da 5ª edição do Tack Festival, evento que mistura tecnologia, inovação e criatividade. Os cinco adolescentes concorreram com mais de 300 alunos de escolas públicas e técnicas de todo o país, sendo os únicos representantes do Estado.

Ao conquistar o primeiro lugar, eles garantiram a participação no Brazil Conference at Harvard & MIT, realizada anualmente pela comunidade brasileira de estudantes em Boston, com o intuito de promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil. Em 2023 a conferência acontecerá nos dias 31 de março e 1º de abril em Cambridge, no estado de Massachusetts.

Aplicativo

Para o festival, os estudantes desenvolveram o protótipo de um aplicativo de gamificação com recursos de som e imagem, que busca auxiliar o processo de alfabetização de adultos.

Viagem

Estudantes conseguiram tirar passaportes graças a ajuda do pai de um deles. Foto: Divulgação



Com a passagem e a hospedagem garantidas, os estudantes precisaram correr atrás da documentação para realizar o sonho de ir ao país estadunidense. Para ajudá-los, uma professora chamada Inês iniciou uma campanha de arrecadação virtual visando levantar os valores necessários para os documentos e roupas de frios.

O pai de um deles, o operador de produção Gerivaldo Silva, decidiu procurar a direção da empresa em que trabalha para pedir ajuda para o filho. Quando soube da história e do esforço que os jovens estavam fazendo para representar Pernambuco, a diretoria da Carbo Gás – empresa do Grupo JB -, decidiu presentear não só o filho do funcionário, mas todo grupo. Os cinco jovens da Mata Sul embarcam no próximo dia 28, para os Estados Unidos e devem retornar o país no dia 2 de abril.

Veja também

Brics Dilma Rousseff é aprovada como nova presidente do banco do Brics