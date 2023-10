A- A+

Estudantes do NAVE Recife apresentam projetos de games e aplicativos no Rio de Janeiro Os alunos fazem parte da Escola Técnica Estadual Cícero Dias e participarão do Decola

Três alunos da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, NAVE Recife, localizada em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, vão apresentar seus projetos de jogos e aplicativos no Decola, evento gratuito que conecta estudantes e recém-formados no ensino médio ao mercado de trabalho de games, animação e audiovisual. Dessa vez, o evento acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, após duas edições no Recife. Os jovens devem apresentar seus trabalhos no dia 4 de outubro, na Biblioteca Parque Estadual, Centro do Rio.

Emyle Celeste, Lauan Gonçalves e Allana Silvia são os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio que devem representar os pernambucanos em solo carioca. Eles mostrarão os trabalhos que desenvolveram na escola em uma arena de pitching, onde serão avaliados por uma banca de profissionais da indústria criativa. Além da exposição dos projetos, a programação do “Decola” contará com oficinas práticas, rodas de conversas e palestras.

Os projetos

Allana vai apresentar o aplicativo Clepher, que auxilia familiares de idosos a monitorarem a saúde dos parentes de forma mais eficiente, por meio de um software acessível. Ela é finalista do ONDA, a Olimpíada Nacional de Aplicativos. Já Emyle viaja ao Rio para mostrar o jogo 3D Living Land, em que um boto cor de rosa recebe uma missão para salvar sua espécie da destruição. O game foi desenvolvido com o intuito de priorizar dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre.

Luan também apresentará um jogo, chamado Encurralada, no qual a protagonista acorda sem memória após um trauma e precisa fugir de um local desconhecido. Descobre-se, no entanto, que ela havia sido sequestrada pelo próprio marido, e os jogadores têm a missão de ajudar a personagem a fugir desse ambiente de relacionamento abusivo.

O que encontrar no evento

A programação conta com oficinas práticas com especialistas, rodas de conversa com profissionais do mercado de trabalho, palestras e exposição de projetos desenvolvidos por estudantes do NAVE (Núcleo Avançado de Ensino).

As quatro rodas de conversa, focadas em games, animação, audiovisual e redes sociais, contarão com experientes nomes do mercado, como Zé Brandão, sócio fundador do Copa Studio, uma das maiores empresas de desenhos animados da América Latina, indicada ao Emmy Kids Internacional por ‘Irmão do Jorel’; Carolina Caravana, vice-presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames); Marlus Araújo, designer, diretor de arte, programador criativo e fundador do MUSEU.XYZ; e Isabela Reis, jornalista, produtora de conteúdo e podcaster.

São seis oficinas (Back-end na prática; Criando Jogos Digitais, Recriando tecnologias; Criação de Podcasts; Criando personagens e Pitching de projetos), sobre assuntos em alta no mercado de trabalho que também irão oferecer aos estudantes e recém-formados uma oportunidade de colocar a mão na massa e experimentar na prática os primeiros passos de diversas áreas de atuação.

Durante a oficina sobre Pitching de projetos, por exemplo, os participantes aprenderão com Zé Brandãona como tirarem suas ideias do papel e apresentará-las para empresas. Já na oficina Criando personagens, o designer, animador e ex-estudante do NAVE Rio Iásio Neris, que já atuou em projetos como “O Brasil de Tuhu” e “Irmão do Jorel”, lecionará sobre desenho gestual, tipos de linhas e estilização de personagens a partir de fotos de referência.

O Decola terá ainda exposição de 12 projetos de estudantes do NAVE Rio e NAVE Recife, que desenvolveram jogos, aplicativos e plataformas digitais com variadas funcionalidades durante as aulas nas escolas. Para acessar a programação completa e garantir a participação no Decola, os interessados precisam retirar seus ingressos gratuitamente neste link. Para participação nas oficinas, que têm vagas limitadas, é necessária a retirada de ingresso específico. O Decola acontece no dia 4 de outubro, a partir das 10h.

