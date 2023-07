A- A+

Estudantes pernambucanos vão disputar torneio de robótica no Rio de Janeiro Ao todo, disputa contará com 90 equipes, de 6 a 12 integrantes cada, pertencentes a 24 estados

Alunos do Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) vão embarcar para o Rio de Janeiro no início de agosto para competir no Festival de Robótica Off Season. Promovido pelo SESI nacional, o evento ocorre entre os dias 2 e 5 de agosto, na Marina da Glória, na cidade do Rio de Janeiro.

Serão 90 equipes, de 6 a 12 integrantes cada, pertencentes a 24 estados brasileiros.

Segundo o SESI, estudantes pernambucanos, todos do Novo Ensino Médio, integram três equipes distintas que irão competir nas modalidades F1 in Schools, FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC), esta última, formada por alunos SESI e do SENAI. Eles devem trazer desde réplicas de carros de Fórmula 1 a robôs que chegam a 2 metros de altura e 56kg.

Durante o torneio, serão avaliadas a velocidade do carro na pista e o desempenho dos robôs na arena. Os estudantes também serão avaliados pelos diversos recursos que utilizaram para projetar, modelar, construir e programar os robôs e as miniaturas de carros.

Também é preciso pensar na comunidade e é preciso pensar, além do desempenho dos equipamentos, em projetos sociais para serem inseridos em duas comunidades, assim como o plano de marketing e gestão financeira das equipes.

Entenda como funcionam as modalidades:

F1 in Schools – Para esta modalidade, os estudantes da equipe GRT, do SESI Goiana, modelam e constroem um carro em miniatura de Fórmula 1, que corre em uma pista reta de 20 metros impulsionado por um cilindro de CO2.

FTC - Nesta modalidade, a equipe NewGen Leaders, da Escola SESI de Petrolina, constrói e programa robôs de médio porte, de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis para que eles cumpram atividades, como carregar discos e blocos, em uma arena.

FRC – Já o time North Lions, do SESI Ibura, no Recife, precisa construir e programar robôs de porte industrial, que chegam a 56kg e 2 metros de altura, para realizarem tarefas em uma arena.

