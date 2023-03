Evento tem espaço destinado para produtos e soluções inovadoras

A- A+

Novas tecnologias também são apresentadas de forma física (ou digital) no South by Southwest (SXSW) 2023. O evento conta com saguão especial no qual empresas podem mostrar seus produtos e soluções inovadoras. Nos corredores é possível ver estandes que oferecem experiências em 3D, cursos para se tornar um astro do K-pop, além de protótipos como uma televisão que produz imagens de acordo com as fragrâncias escolhidas pelo usuário.

Aberto ao público a partir desta quarta-feira (14), o local funciona também para que os expositores consigam fechar negócios com empresas interessadas em suas tecnologias. Além disso, há algumas ativações que funcionam de forma educativa, como um estande de um grupo Holandês que tenta conscientizar as pessoas a respeito do desperdício de água, mostrando quanto se gasta em água em um único dia, em uma casa, apenas para fazer tarefas domésticas. O intuito é fazer com a que as pessoas repensem o consumo e tentem encontrar formas de reutilizar a água.

Muitas dessas tecnologias não estão no mercado, pois seguem em fase embrionária, como a TV, que gera imagens conforme o aroma escolhido pelo usuário, ou a câmera de notebook com sensor infravermelho que identifica mãos e dedos e os transforma em um mouse, sem a necessidade de tocar na tela para interagir com os conteúdos.

O centro de exposições deverá continuar aberto até o dia 17 de março, quando será encerrado o evento.

*O SXSW é considerado o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, e o blog de Tecnologia e Games está fazendo a cobertura diretamente de Austin, no Texas, a convite do Itaú.

