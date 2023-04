Extensão do Chrome permite saber quem assinou o Twitter Blue e quem herdou selo de verificação

A- A+

Uma extensão do navegador Google Chrome permite saber quem assinou e quem herdou o selo de verificação do Twitter. Após o bilionário Elon Musk afirmar que retiraria o selo azul de perfil que não assinasse a versão paga da rede social em 1º de abril, o site apenas acrescentou uma mensagem que dizia que o selo visto poderia ser pertencente a alguém que já possuía o identificador pelas regras antigas ou que comprou atualmente.

Essa decisão de Musk chegou a causar revolta em muitos usuários verificados, que fizeram questão de dizer que não haviam assinado o Twitter Blue, serviço que dá direito à autenticação na rede. Porém, como nem todo mundo expõe o status adquirido de sua verificação, um plug-in feito para o Google Chrome encerra essa dúvida.

Chamada de Eight Dollars, a extensão é gratuita e está disponível na loja de extensões do navegador. Basta instalar e, em seguida, atualizar a página do Twitter. Um aviso aparecerá ao lado dos perfis que detêm o selo de verificado, indicando se é real ou se foi conquistado através do Twitter Blue.

