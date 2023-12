Fallout 76 ganha atualização nesta terça-feira (5); confira os detalhes 

A- A+

Aguardada por diversos jogadores, a atualização de Fallout 76 será lançada nesta terça-feira (5), pelo Bethesda Studios, em todas as plataformas. Entre as novidades que serão disponibilizadas por meio do update do jogo, nomeado de Atlantic City, o destaque é uma nova área explorável.

No cenário, os gamers poderão vivenciar novas experiências, que incluem a possibilidade de jogar em um cassino, passear por paisagens subaquáticas, explorar novas expedições e enfrentar grupos inimigos inéditos.

Entre eles, rivais baseados na natureza e um novo criptídeo predatório que caça em matilhas e usa poderosos ataques corpo a corpo e projéteis.

Além das novas possibilidades de jogo, o Fallout 76 ganhará atualizações nos carregamentos, o que inclui alterações em receitas, munições e inventário.

Outra mudança é no equilíbrio entre inimigos e criaturas de nível inferior, que tiveram seus valores de saúde ajustados.

Já na interface do usuário, o novo padrão passará a exibir apenas as missões principais e de evento. A atualização estará disponível gratuitamente para os assinantes do Xbox Game Pass.

Confira mais detalhes sobre a atualização do Fallout 76 :

