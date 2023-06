A- A+

Figurinhas do WhatsApp não serão mais perdidas ao mudar de celular Plataforma passa a permitir transferência do histórico de conversas via QR Code e inclui os stickers

Perder os stickers do WhtasApp ao mudar de smartphone sempre é uma tristeza para quem adora usar as figurinhas para se expressar. Porém, uma nova atualização do aplicativo permitirá que, ao fazer a migração do histórico de conversas de um celular para outro, o usuário não perca as imagens ao instalar o app no novo aparelho.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (30), pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e funciona permitindo que os usuários transfiram as conversas e os arquivos de mídia salvos no mensageiro via QR Code. O recurso funciona apenas entre dispositivos com o mesmo sistema operacional, ou seja, de Android para Android ou de iPhone para iPhone (iOS).

Novo recurso do WhatsApp permite transferir histórico de conversas via QR Code. Foto: WhatsApp/Dvulgação

Segundo a empresa, ao realizar a migração, o histórico completo será preservado, o que inclui, além das conversas, grandes arquivos de fotos, áudio, vídeos, figurinhas e anexos.

Saiba como fazer

Para funcionar, é simples, basta estar com os dois dispositivos, o antigo e o novo, conectados no mesmo Wi-Fi e com a localização ativada.

No telefone antigo, vá para Configurações > Conversas > Transferência de conversas e escaneie o QR Code na tela com o seu novo aparelho para concluir o processo.

O processo de transferência das conversas é autenticado, e os dados são compartilhados apenas entre os dois dispositivos, com o conteúdo totalmente criptografado durante a transferência.

O WhatsApp garante que a nova transferência é mais rápida do que o processo tradicional de fazer backup e restaurar o histórico de conversa.

