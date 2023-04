A- A+

Final do IEM Rio 2023 conta com embate entre Heroic e Vitality Equipe dinamarquesa tenta não repetir o resultado do ano passado e conquistar o primeiro lugar

A final da Intel Extreme Masters (IEM Rio 2023) acontecerá neste domingo (23). O embate principal do campeonato de CS:GO traz a disputa entre duas equipes internacionais, a dinamarquesa Heroic e a francesa Vitality. O grupo da Dinamarca foi a responsável pela eliminação da brasileira FÚRIA nas quartas de final e agora luta para tirar o peso do IEM Rio Major, no ano passado, quando ficou em segundo lugar.

O embate entre as duas equipes acontecerá às 14h, se seguir as partidas que têm acontecido na Jeunesse Arena, deve adentrar pela noite. O público tem lotado as arquibancadas, todos os dias, para ver de perto os ídolos que fazem parte dos times da competição.

“A gente viu pelo sucesso que foi o ano passado com o Major, com a paixão das pessoas, e a gente vê como destaque maior o brilho nos olhos das pessoas, o carinho que eles tem por Counter-Strike, o carinho que eles têm por jogos competitivos em PC e é ótimo que a gente tá mostrando toda essa competitividade com os nossos produtos, com o que a gente tem de mais novo”, contou Bruno Shigemura, gerente de marketing da Intel.

O blog de Tecnologia e Games está acompanhando às partidas direto da Arena.

*Jornalista viajou a convite da Intel

